کد خبر: 1387779
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت آمریکاشناس روس از شکاف در پنتاگون/هگست به دنبال فرافکنی شکست در ایران است

پنتاگون آمریکاشناس روس معتقد است:‌ پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده با برکناری ژنرال سه‌ستاره برت سیلویا مدیر بخش راهبرد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ستاد مشترک ارتش آمریکا به دنبال آن است که تقصیر شکست در جنگ ایران را متوجه دیگران کند.

جوان آنلاین: مالک دوداکوف در گفت‌وگو با پایگاه خبری aif.ru متعلق به هفته‌نامه «آرگومنی ای فکتی» (استدلال‌ها و حقایق) چاپ روسیه افزود: برکناری این ژنرال آمریکایی، شکاف موجود در پنتاگون را عمیق‌تر کرده است و می‌تواند وضعیت را در تشکیلات نظامی آمریکا پیچیده‌تر کند.

این کارشناس مسائل آمریکا گفت: ما شاهد موجی از استعفاها در پنتاگون هستیم؛ چندی پیش، دانیل دریسکول وزیر ارتش (نیروی زمینی) ایالات متحده، به همراه تعدادی دیگر از مقامات غیرنظامی و ژنرال‌های نظامی از سمت خود کناره‌گیری کردند.

وی اظهار داشت: این ماجرا تحت عنوان «پاکسازی عناصر غیروفادار» مطرح می‌شود؛ با این روایت که افراد مذکور از اجرای دستورات ترامپ سر باز زده‌اند و به همین دلیل اخراج شده یا به استعفا ترغیب شده‌اند اما واقعیت این است که هگست نمی‌خواهد مسئولیت شکست در ایران را بپذیرد، بنابراین به دنبال قربانی کردن دیگران یا یافتن مقصران ساختگی است.

دوداکوف گفت: این وضعیت،‌ نویدبخش شرایط خوبی برای ایالات متحده آمریکا نیست.

این آمریکاشناس روس یادآور شد: نباید فراموش کرد که دموکرات‌ها قصد دارند بلافاصله پس از انتخابات، هشت مورد اتهام برای استیضاح هگست در کنگره مطرح کنند.

وی افزود: هگست دقیقاً به این دلیل زیر تیغ انتقادات قرار گرفته که جنگی را در ایران آغاز کرده، قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده و مرتکب جنایات جنگی شده است؛ از جمله صدور مجوز حمله به یک مدرسه دخترانه در ایران.

دوداکوف خاطرنشان کرد:‌ البته بعید نیست هگست پس از این انتخابات حتی ناچار به استعفا شود؛ همچنانکه هم‌اکنون شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه او ممکن است به عنوان سناتور بعدی ایالت تنسی انتخاب شود.

این آمریکاشناس روس گفت: شکاف‌ها و اختلافات داخلی در پنتاگون رو به عمیق‌تر شدن است و اگر بودجه نظامی سال آینده تصویب نشود، ممکن است وضعیت از این هم وخیم‌تر شود.

پیش از این اعلام شد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، ژنرال سه‌ستاره برت سیلویا مدیر بخش راهبرد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ستاد مشترک ارتش آمریکا را از سمت خود برکنار کرد. دلیلی برای این اقدام اعلام نشد.

برچسب ها: پنتاگون ، رئیس پنتاگون ، جنگ ایران و آمریکا
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