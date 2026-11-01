کد خبر: 1387778
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۸
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اعمال قانون ۲۳۰ هزار فقره تخلف شبانه رانندگی در تهران

ی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۲۳۰ هزار فقره تخلف شبانه در مهرماه ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد و گفت: برخورد با رانندگان متخلفی که با رفتارهای پرخطر و حادثه‌ساز، امنیت روانی شهروندان را در ساعات شبانه برهم می‌زنند، با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی، دوربین‌های سطح شهر و تیم‌های شیفت شب، به‌صورت محسوس و نامحسوس ادامه دارد.


اعمال قانون ۲۳۰ هزار فقره تخلف شبانه رانندگی در تهران

تهران- ایرنا-

به گزارش ایرنا از پلیس راهور پایتخت، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور روز یکشنبه اظهار کرد: در پی درخواست‌های مکرر شهروندان برای برخورد با شمار محدودی از رانندگان که شب‌ها با اقدامات خود آرامش و امنیت روانی شهروندان را مختل می‌کردند، پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه اقدامات پیشین خود، طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه خودروها را به‌صورت جدی‌تر ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شب‌ها سرعت‌ها افزایش می‌یابد و زمینه بروز تخلفات حادثه‌ساز بیشتر فراهم می‌شود، افزود: برخی رانندگان با رفتارهای غلط ترافیکی خود، امنیت و آرامش دیگر شهروندان و رانندگان را به خطر می‌اندازند؛ اما این رفتارها از دید تیزبین پلیس راهور پنهان نمی‌ماند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: تخلفات شبانه در پایتخت تنها به لایی‌کشی، حرکات مخاطره‌آمیز، سبقت و سرعت‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود و تردد خودروهای سنگین در لاین سوم، استفاده از نورهای شدید و زنون، توقف در حاشیه بزرگراه‌ها و همچنین تردد عابران پیاده در بزرگراه‌ها را نیز شامل می‌شود.

موسوی‌پور توقف در حاشیه بزرگراه‌ها را حائز اهمیت ویژه دانست و گفت: در ساعات شبانه به دلیل افزایش سرعت، احتمال بروز حوادث در این نقاط به‌شدت بالا می‌رود؛ همچنین تردد عابران پیاده در برخی بزرگراه‌ها، همراه با سرعت غیرمجاز و تاریکی هوا، خطرات جبران‌ناپذیری را برای موتورسواران و عابران پیاده ایجاد می‌کند و موجب افزایش تصادفات می‌شود.

به گفته وی، سرعت غیرمجاز یکی از پرتکرارترین تخلفات شبانه در سطح پایتخت بوده است و در همین چارچوب، نقص در سیستم روشنایی خودروها نیز توسط پلیس شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی خودروها در شب، علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد؛ به‌طوری‌که خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و خودروهای عمومی ۶ نمره منفی دریافت می‌کنند.

وی در ادامه به دیگر تخلفات شناسایی‌شده در قالب طرح‌های شبانه اشاره کرد و افزود: در حوزه حمل بار، حمل بار بدون حفاظ توسط وسایل نقلیه سنگین ثبت شده و تخلفات مربوط به پلاک خودروها نیز از جمله مواردی بوده‌اند که در این طرح شناسایی شده‌اند؛ عدم استفاده از کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران نیز از دیگر تخلفاتی است که در سطح پایتخت مورد برخورد قانونی قرار گرفته است.

سردار موسوی‌پور در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش حوادث شبانه گفت: از همه رانندگان و راکبان موتورسیکلت می‌خواهیم در ساعات شبانه ضمن رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز، از توقف در حاشیه بزرگراه‌ها خودداری کنند، از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی استفاده کنند، از سامانه روشنایی سالم و استاندارد خودروی خود اطمینان حاصل کنند و از استفاده از نورهای شدید و غیرمجاز بپرهیزند؛ چراکه رعایت این نکات ساده، نقش مستقیمی در حفظ جان خود و دیگر شهروندان دارد.

برچسب ها: تخلف ، جریمه ، راهور
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