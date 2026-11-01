بیش از ۵۱ میلیون آمریکایی رای زودهنگام دادند؛ تشدید حملات نامزدهای سنا به یکدیگر

شمار رای‌دهندگانی که در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا (سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان) زود هنگام (بصورت پستی یا حضوری ) تاکنون رای داده اند، به بیش از ۵۱ میلیون نفر رسیده است و آمارهای معتبر از مشارکت بیشتر دموکرات‌ها در رای‌گیری زودهنگام حکایت دارد.

جوان آنلاین: هم‌زمان، رقابت بر سر کرسی‌های سنا در ایالت‌های سرنوشت‌ساز، به‌شدت نزدیک و فشرده دنبال می‌شود و حملات شخصی و اتهام‌زنی میان نامزدهای دو حزب نیز افزایش یافته است.

رسانه های آمریکایی از جمله آسوشیتدپرس و شبکه سی‌ان‌ان و نیز شرکت تحلیل داده‌های انتخاباتی کاتالیست (Catalist) اعلام کردند که تا عصر شنبه به وقت محلی بیش از ۵۱ میلیون نفر در ۴۷ ایالت آمریکا و واشنگتن دی‌سی، به‌صورت حضوری یا از طریق پست در انتخابات میان‌دوره‌ای رای داده‌اند.

بر اساس این گزارش ها، در ۲۵ ایالتی که نظام ثبت‌نام حزبی برای رای‌دهندگان دارند، سهم دموکرات‌های ثبت‌نام‌شده در میان افرادی که زودهنگام رای داده‌اند، در حال حاضر حدود ۱۴ درصد بیشتر از جمهوری‌خواهان است.

اگرچه این آمار نشان‌دهنده مشارکت بیشتر دموکرات‌ها در رای‌گیری زودهنگام است، اما هنوز نمی‌توان صرفا بر اساس این موضوع، درباره برتری یکی از دو حزب درباره نتیجه نهایی انتخابات میان دوره ای کنگره قضاوت کرد.

این در حالی است که در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲ نیز سهم دموکرات‌های ثبت‌نام‌شده در میان رای‌دهندگان زودهنگام حدود ۱۱ واحد درصد بیشتر از جمهوری‌خواهان بود.

جمهوری‌خواهان به‌طور سنتی تمایل بیشتری دارند که به‌جای رای‌دادن زودهنگام، در روز اصلی انتخابات و به‌صورت حضوری رای بدهند.

بر اساس نظرسنجی شبکه سی‌ان‌ان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲ هنگام خروج رای دهندگان از حوزه انتخابیه، ۶۰ درصد از رای‌دهندگانی که خود را جمهوری‌خواه معرفی کرده بودند، در روز انتخابات رای دادند؛ در حالی که این میزان در میان رای‌دهندگانی که خود را دموکرات معرفی کرده بودند، ۴۲ درصد بود.

سی‌ان‌ان پیش‌بینی کرد: «اگر جمهوری‌خواهان رای‌دادن را به روز اصلی انتخابات موکول کرده باشند، نتایج شامگاه سه‌شنبه، سوم نوامبر، ممکن است برای دموکرات‌ها کمتر از انتظارات باشد.»

افزایش حملات شخصی در ایالت‌های رقابتی سنا

با این حال، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که افزایش قابل‌توجه مشارکت زودهنگام در برخی ایالت‌های رقابتی سنا، که جمهوری‌خواهان برای حفظ کرسی‌های خود باید از آن‌ها دفاع کنند، با افزایش حملات شخصی نامزدهای جمهوری‌خواه علیه رقبای دموکرات همراه شده است.

در ایالت کانزاس که رقابت انتخاباتی در آن بسیار نزدیک است، «راجر مارشال»، سناتور جمهوری‌خواه، «آدام همیلتون»، نامزد دموکرات را به تلاش برای جلب اعتماد و سوءاستفاده از کودکان متهم کرده است.

در ایالت رقابتی دیگر، تگزاس، ستاد انتخاباتی «کن پکستون»، نامزد جمهوری‌خواه، «جیمز تالاریکو»، نامزد دموکرات و چهره محوری موج سیاسی اخیر را هدف حملات لفظی قرار داده و او را فردی «عجیب‌وغریب» توصیف کرده است که به‌طور پنهانی گیاه‌خواری می‌کند و به کودکان تراجنسیتی توجه و حساسیت وسواس‌گونه دارد.

در میشیگان نیز حملات علیه عبدل السید، نامزد دموکرات، ادامه دارد و مخالفانش او را «جهادی شرور و خشونت‌طلب» می‌خوانند.

سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان، روز انتخابات میان‎دوره ای کنگره آمریکا است که در این انتخابات، رقابت بر سر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا است که از کرسی‌های سنا، ۳۳ کرسی مربوط به دوره عادی انتخابات و دو کرسی مربوط به انتخابات ویژه در فلوریدا و اوهایو است.

هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، انتخابات فرمانداری‌ها نیز در ۳۶ ایالت آمریکا برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که در ۱۸ ایالت، فرمانداری‌های تحت کنترل دموکرات‌ها و در ۱۸ ایالت دیگر، فرمانداری‌های جمهوری‌خواهان را در معرض رای مردم قرار می‌دهد.

این انتخابات، در کنار رقابت‌های کنگره و مجالس قانون‌گذاری ایالتی، می‌تواند بر توازن قدرت دو حزب در سطوح فدرال و ایالتی تأثیر بگذارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای در میانه دوره چهارساله ریاست‌جمهوری آمریکا و در اولین سه شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود.