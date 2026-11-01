کد خبر: 1387775
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار آمریکا درباره تدارک حمله تروریستی در مسکو/واکنش روسیه

حمله تروریستی سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) اعلام کرد: اطلاعاتی از سوی طرف آمریکایی مبنی بر تدارک یک حمله تروریستی در مسکو دریافت شده و اقدامات لازم در این خصوص در حال انجام است.

جوان آنلاین: این سازمان امنیتی روسیه شامگاه شنبه به خبرگزاری تاس افزود که این اطلاعات را از کانال‌های همکاری با طرف آمریکایی دریافت کرده است.

پیش‌ازاین، وب‌سایت سفارت ایالات متحده در روسیه با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت خود، نسبت به یک تهدید جدی و وقوع حادثه ای در موزه-باغ تاریخی «ساریتسینو» در مسکو هشدار داد.

سفارت آمریکا در مسکو، زمان پیش‌بینی این حادثه احتمالی را ۳۱ اکتبر (امروز شنبه) عنوان و تصریح کرد: این حادثه می‌تواند منجر به تلفات جانی گسترده‌ای منجر شود.

این سفارت به شهروندان آمریکایی توصیه کرد که به این منطقه نزدیک نشوند، مراقب محیط اطراف خود باشند و تلفن همراه شارژ شده و مدارک شناسایی را همراه داشته باشند.

پیش‌ازاین آخرین‌بار سفارت آمریکا در روسیه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ هشداری درباره برنامه‌ریزی گروه‌های افراطی برای انجام حملات تروریستی در مسکو منتشر کرده و از شهروندان ایالات متحده خواسته بود که از ورود به مراکز شلوغ خودداری کنند.

هشدار قبلی سفارت آمریکا پس از آن صادر شد که سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که از حمله مسلحانه اعضای گروهک تروریستی داعش به برخی کنیسه ها (عبادتگاه‌های) یهودیان در مسکو جلوگیری کرده است.

اندکی بعد، شامگاه جمعه سوم فروردین ۱۴۰۳، تیراندازی تروریست‌ها و اقدام آنها به پرتاب بمب های آتش زا قبل از اجرای کنسرت در تالار شهر کروکوس در کراسنوگورسک در منطقه مسکو به جان باختن حدود ۱۳۹ نفر و مجروح شدن حدود ۱۸۰ نفر منجر شد.

در آن زمان، نیکولای پاتروشف دبیر وقت شورای امنیت روسیه هفتم فروردین ۱۴۰۳ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا اوکراین یا گروه تروریستی داعش پشت این حمله تروریستی بوده است پاسخ داد: البته، اوکراین.

درگیری نظامی روسیه و اوکراین در اسفند ۱۴۰۲ که مسکو آنچه را که «عملیات ویژه نظامی» نامید، آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. طرفین در مقاطع مختلف، یکدیگر را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم کرده‌اند.

برچسب ها: حمله تروریستی ، امریکا ، روسیه
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