گزارش آسوشیتدپرس از خسارت سنگین آمریکا در پی پاسخ ایران به حملات/۲۶ پایگاه نظامی تخریب شد

بر اساس تحلیل خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران ابتدا سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای آمریکا را هدف قرار داد و سپس به هواپیماها و ساختمان‌های موجود در پایگاه‌های این کشور در خاورمیانه حمله کرد.

جوان آنلاین: آسوشیتدپرس در تحلیلی در مورد پاسخ ایران به حمله آمریکا افزود: حملات ایران به بیش از ۲۴ پایگاه آمریکا در خاورمیانه، پیش از آنکه هواپیماها و ساختمان‌ها را هدف قرار دهد، بر سامانه‌های هشدار زودهنگام متمرکز بود. این راهکار منجر به خسارت چندین میلیارد دلاری به تجهیزات آمریکا شد.

آسوشیتدپرس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای دریافت‌شده از منابع مختلف، به‌طور مستقل آسیب‌های وارده به اهداف آمریکایی را تأیید کرد.

این خبرگزاری همچنین با چهار مقام منطقه‌ای آگاه در این مورد گفت وگو کرده است.

یافته‌های آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که تا ماه اوت، بیش از ۱۱۵ حمله پهپادی یا موشکی که مسئولیت آن‌ها را ایران بر عهده گرفته‌ است منجر به آسیب دیدن یا تخریب سازه‌ها در ۲۶ پایگاه نظامی و دیگر مکان‌های حاوی تجهیزات آمریکایی شده است.

بر اساس این بررسی، ایران در آغاز حملات خود بر آشیانه‌های هواپیما و سامانه‌های تشخیص حملات تمرکز کرد تا مسیر را برای حملات بعدی به انبارها، محل‌های اسکان نیروها و سایر تأسیسات هموار سازد.

این خسارات موجب تغییرات چشمگیری در وضعیت حضور آمریکا در خاورمیانه شده است به‌طوری که 2 مقام منطقه‌ای اظهار داشته‌اند که آمریکا بخش بزرگی از دارایی‌ها و تجهیزات خود را از منطقه خلیج فارس خارج کرده است.

به گفته یکی از این مقامات، این تجهیزات شامل هواپیماها، سامانه‌های پدافند هوایی، سیستم‌های ارتباطی و سایر تجهیزات حیاتی برای عملیات پایگاه‌ها می‌شود.

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بیشترین تعداد حملات ایران در کویت رخ داده است. هرچند تأسیسات آمریکا در بحرین، عراق، اردن، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات نیز هدف قرار گرفته‌اند.

پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت دست‌کم ۳۰ بار مورد حمله قرار گرفت که در پی آن، حداقل ۱۵ آشیانه هواپیما، انبارهای متعدد و ۱۰ ساختمان در نزدیکی یک منطقه مسکونی آسیب دیده یا تخریب شدند.

«کمپ بوهرینگ» که آن نیز در کویت واقع شده متحمل خسارات سنگین‌تری شد. گرچه حملات ایران بیشتر آشیانه‌ های این پایگاه را از کار انداخت، اما محل‌های تجمع نیروها آسیب بسیار بیشتری دیدند زیرا تعداد هواپیماهای موجود در این پایگاه محدود بود. سالن ورزشی این کمپ در ماه مارس تخریب شد و فروشگاهی که نیروها برای خرید اقلام مورد نیاز خود در پایگاه از آن استفاده می‌کردند نیز در اواخر ماه ژوئیه هدف قرار گرفت.

این خبرگزاری اذعان کرد که شرکت های بزرگ ارائه‌دهنده تصاویر ماهواره ای که با آمریکا قرارداد دارند، به درخواست مقامات آمریکایی انتشار عمومی تصاویر ماهواره‌ای را مسدود یا به تعویق انداخته‌اند. این امر موجب شده است تا گزینه‌های محدودی برای تأیید بصری خسارات ناشی از حملات به پایگاه های آمریکا وجود داشته باشد.