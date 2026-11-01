کد خبر: 1387773
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تظاهرات هزاران اسرائیلی در مخالفت با نتانیاهو/ تنش‌های سیاسی در سرزمین‌ های اشغالی تشدید شد

نتانیاهو هزاران نفر در تل‌آویو و چند شهر دیگر در اعتراض به مخالفت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با مشارکت احزاب عربی در کابینه آینده تظاهرات کردند و خواستار پایان دادن به نخست‌وزیری او شدند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» افزود که معترضان در مرکز تل‌آویو و چند شهر دیگر با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار همکاری احزاب مخالف با جریان‌های سیاسی عرب برای تشکیل کابینه جدید رژیم اسرائیل شدند.

تظاهرکنندگان معتقدند آرای شهروندان عرب باید همانند آرای شهروندان یهودی در معادلات سیاسی این رژیم مورد توجه قرار گیرد و احزاب عربی نیز باید در تعیین سرنوشت کابینه آینده نقش داشته باشند.

این اعتراضات در شرایطی برگزار می‌شود که نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر (۵ آبان) رژیم صهیونیستی، هیچ‌یک از دو جریان اصلی سیاسی را به اکثریت لازم برای تشکیل کابینه نرسانده است.

بر اساس نتایج انتخابات، احزاب همسو با بنیامین نتانیاهو در مجموع ۵۳ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده‌اند، در مقابل، احزاب مخالف وی ۴۸ کرسی و دو جریان سیاسی عرب نیز در مجموع ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

به این ترتیب، احزاب عربی با کسب ۱۹ کرسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات مربوط به تشکیل کابینه جدید پیدا کرده‌اند و همکاری آن‌ها با جریان مخالف نتانیاهو می‌تواند زمینه تشکیل کابینه بدون حضور نخست‌وزیر کنونی را فراهم کند.

با این حال، نتانیاهو با چنین همکاری مخالفت کرده و به تازگی مدعی شده است که تشکیل کابینه با مشارکت «منصور عباس» رئیس فهرست متحد عربی و «احمد طیبی» رئیس جنبش عربی تغییر، برای اسرائیل فاجعه‌بار خواهد بود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که مخالفان نتانیاهو، مخالفت وی با مشارکت احزاب عربی را مانعی بر سر راه تشکیل کابینه جایگزین می‌دانند و معتقدند ادامه اختلافات و طولانی شدن مذاکرات ائتلافی می‌تواند موقعیت سیاسی نخست‌وزیر کنونی را برای ادامه حضور در قدرت حفظ کند.

اختلافات سیاسی و تلاش مخالفان برای کنار گذاشتن نتانیاهو
اختلاف بر سر تشکیل کابینه جدید، تازه‌ترین مرحله از تنش‌های سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است که طی سال‌های گذشته بارها به اختلاف میان کابینه، احزاب ائتلافی و جریان مخالف منجر شده است.

نتانیاهو که پس از سقوط کابینه ائتلافی «نفتالی بنت» و «یائیر لاپید» در سال ۲۰۲۲ بار دیگر به قدرت بازگشت، طی سال‌های اخیر با مخالفت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بوده است.

مخالفت با سیاست‌های کابینه، اختلاف بر سر اصلاحات قضایی، اعتراض خانواده‌های اسیران صهیونیست، انتقادها از عملکرد کابینه در حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و درخواست برای تشکیل کمیته تحقیق مستقل درباره ناکامی‌های امنیتی، از جمله محورهای اصلی اختلاف میان کابینه رژیم صهیونیستی و مخالفان بوده است.

در این میان، یائیر لاپید نخست‌وزیر پیشین و از رهبران جریان مخالف، بارها نتانیاهو را به ناتوانی در پاسخگویی درباره حوادث هفتم اکتبر متهم کرده و بر ضرورت تشکیل کابینه اسرائیل بدون حضور نتانیاهو تاکید کرده است.

لاپید در موضع‌گیری‌های اخیر خود نیز مخالفت خود را با تشکیل کابینه وحدت ملی با مشارکت نتانیاهو اعلام کرد و گفت که جریان مخالف نباید در کابینه که نخست‌وزیر کنونی در آن حضور دارد، مشارکت کند.

«گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» و از فرماندهان پیشین ارتش رژیم صهیونیستی که اکنون از چهره‌های اصلی مخالف نتانیاهو به شمار می‌رود نیز بارها از عملکرد نتانیاهو انتقاد کرده است.

آیزنکوت با اشاره به ناکامی‌های امنیتی هفتم اکتبر، ادامه حضور نتانیاهو در راس قدرت را زیر سوال برده و تاکید کرده است که نمی‌توان پس از چنین شکست امنیتی، بار دیگر مسئولیت سیاسی و رهبری را به وی سپرد.

وی همچنین اعلام کرده است که قصد ندارد در کابینه اسرائیل به نخست‌وزیری نتانیاهو حضور داشته باشد.

به رغم این، آیزنکوت درباره مشارکت احزاب عربی در کابینه آینده نیز محدودیت‌هایی مطرح کرده و گفته است که احزاب متقاضی مشارکت در کابینه وی باید برخی شروط سیاسی و امنیتی را بپذیرند.

در چنین شرایطی، اختلاف میان احزاب مخالف درباره چگونگی همکاری با جریان‌های عربی، یکی از مهم‌ترین موانع تشکیل کابینه جدید رژیم صهیوینستی به شمار می‌رود.

در مجموع، نتایج انتخابات اخیر و افزایش کرسی‌های احزاب عربی، معادلات سیاسی رژیم صهیونیستی را با پیچیدگی تازه‌ای روبه‌رو کرده است که در آن، نه ائتلاف نتانیاهو از اکثریت پارلمانی برخوردار است و نه جریان‌های مخالف بدون جلب حمایت احزاب عربی قادر به تشکیل کابینه خواهند بود.

از این رو، مخالفت نتانیاهو با مشارکت احزاب عربی و اختلافات درون جریان مخالف، مذاکرات تشکیل کابینه را به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های منازعه سیاسی در رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار