حدود ۵۷ هزار انگلیسی خواستار تحقیق درباره نقش لندن در جنگ غزه شدند

فشار افکار عمومی بر دولت انگلیس برای انجام تحقیق درباره نقش این کشور در جنگ غزه افزایش یافته و تاکنون ۵۶ هزار و ۹۴۷ نفر طوماری پارلمانی را امضا کرده‌اند که خواستار آغاز تحقیق عمومی درباره نقش انگلیس در جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه است.

جوان آنلاین: امضا کنندگان این طومار که شمار آنها همچنان رو به افزایش است، خواستار بررسی فروش، تامین یا استفاده از تسلیحات، هواپیماهای شناسایی و پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی انگلیس در ارتباط با جنگ غزه شده‌اند. آنان معتقدند انگلیس در عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه نقش مهمی داشته است.

ده‌ها نماینده پارلمان انگلیس، از جمله شماری از چهره‌های حزب کارگر، طی بیش از یک سال گذشته خواستار چنین تحقیقی شده‌اند، اما دولت تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است.

امضاکنندگان تاکید دارند این تحقیق باید کاملا" مستقل از دولت باشد تا کمیته تحقیق بتواند وزرا و مقام‌های دولتی دخیل در فرآیندهای تصمیم‌گیری درباره نقش احتمالی انگلیس را مورد پرسش قرار دهد.

از جمله موضوعاتی که درخواست‌کنندگان خواهان روشن شدن آن هستند، نوع تسلیحات تحویلی به رژیم اسرائیل، پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی مورد استفاده در ارتباط با جنگ، علت استفاده از این پایگاه‌ها و اطلاعات جمع‌آوری ‌شده در جریان پروازهای شناسایی انگلیس بر فراز نوار غزه است.

آنان همچنین خواستار انتشار جزئیات مشاوره‌های حقوقی دریافت‌ شده از سوی دولت انگلیس درباره ارزیابی وقوع نسل‌کشی در غزه هستند.

این طومار توسط «جنیفر فوربس»، فعال اتحادیه‌ای و عضو حزب کارگر راه‌ اندازی شده و مهلت امضای آن تا ۲۳ آوریل ادامه دارد. بر اساس مقررات پارلمان انگلیس، دولت پس از عبور شمار امضاها از ۱۰ هزار نفر موظف به ارائه پاسخ کتبی است و در صورت رسیدن امضاها به ۱۰۰ هزار نفر، موضوع برای بررسی امکان برگزاری مناظره علنی در پارلمان مطرح خواهد شد.

در این گزارش همچنین آمده است «اندی برنهام» پیش از آغاز رسمی فعالیت دولت خود در ژوئیه گذشته، نحوه برخورد حزب کارگر با جنگ غزه را اشتباه دانسته و رنج فلسطینیان در این منطقه را زخمی بر وجدان جهان و لکه ننگی بر پیشانی آن توصیف کرده بود. با این حال، دولت وی هفته گذشته درخواست‌ها برای آغاز تحقیق را رد و اعلام کرد سازوکارهای گسترده‌ای برای پاسخگویی و نظارت پارلمانی وجود دارد.

«جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر و نماینده پارلمان انگلیس در واکنش به این مسئله گفت: «اگر دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد، چرا تلاش‌های ما برای کشف حقیقت را متوقف می‌کند؟»

کوربین از شهروندان انگلیسی خواست با امضای گسترده این طومار، زمینه بررسی علنی درخواست تحقیق در پارلمان را فراهم کنند.

فوربس نیز از امضاکنندگان خواسته است نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خود را از حمایتشان از این طومار مطلع کرده و از آنان بخواهند در صورت برگزاری مناظره پارلمانی، از آغاز تحقیق حمایت کنند.

پارلمان انگلیس پیشتر در ماه ژوئن، پس از امضای طوماری از سوی بیش از ۱۱۸ هزار نفر، موضوع نفوذ رژیم اسرائیل در سیاست انگلیس را مورد بحث قرار داده بود.

در خبری مرتبط، خبرگزاری رویترز امروز (شنبه) با انتشار تصویری از حضور معترضان در مقابل سفارت آمریکا در لندن با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خبر داد.

این تظاهرات توسط گروه «از هیات منصفه خود دفاع کنید» علیه ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» توسط دولت انگلیس، سازماندهی شده بود.

بر اساس تصاویر منتشرشده از محل تجمع، پلیس انگلیس حامیان گروه «اقدام برای فلسطین» را دستگیر کرد. این افراد در تجمعی مقابل سفارت ایالات متحده در لندن، به اقدام دولت در تروریستی خواندن این گروه اعتراض داشتند.