نماینده مجلس لبنان نسبت به گسترش سیطره رژیم اسرائیل در جنوب این کشور هشدار داد

نماینده مجلس لبنان و عضو فراکسیون «توسعه و آزادسازی»، نسبت به پیامدهای تکمیل پروژه ساخت جاده توسط ارتش رژیم صهیونیستی در شهر شبعا در جنوب این کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: « قاسم هاشم»، این اقدام ارتش رژیم صهیونیستی را نه یک عملیات میدانی گذرا، بلکه نشانه‌ای از تلاش برای گسترش مساحت زمین‌های تحت کنترل رژیم اسرائیل و آماده‌سازی برای مرحله جدیدی در مناطق حاصبیا و عرقوب در جنوب لبنان دانست.

این نماینده مجلس لبنان اظهار داشت که تکمیل ساخت جاده، جنبه‌ای از برنامه‌های رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان را که خارج از کنترل ارتش رژیم اسرائیل باقی مانده است، آشکار می‌کند.

وی هشدار داد که هدف ارتش رژیم صهیونیستی از تکمیل ساخت این جاده ممکن است تصرف و کنترل مسیرهایی باشد که منطقه را به دره بقاع متصل می‌کند.

هاشم با اشاره به توقف «توافقنامه چارچوب»، این سوال را مطرح کرد که لبنان تاکنون از توافق‌نامه چارچوب، بین یک دور و دور بعدی، جز تجاوز بیشتر و گسترش سیطره رژیم اسرائیل، چه چیزی به دست آورده‌ است؟.

وی همچنین از سکوت میانجی، انتقاد کرد و آن را به نفع رژیم صهیونیستی دانست و این موضع را زیر سوال برد که این سکوت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟.

این نماینده مجلس لبنان افزود: سکوت میانجی، فشار بر لبنان را برای وادار کردن به تسلیم شدن در برابر شرایط رژیم اسرائیل افزایش داد.

به اعتقاد وی، تحولات جاری در صحنه میدانی، افزایش آگاهی از آنچه او تهدید وجودی لبنان توصیف کرد را ضروری می‌سازد.

هاشم خواستار توجه جدی به این مرحله به عنوان یک چالش ملی شد که فراتر از محاسبات و اختلافات داخلی لبنان است.

این نماینده مجلس لبنان، وحدت ملی و موضع یکپارچه برای محافظت و تقویت لبنان در برابر این خطرات را ضروری دانست و بر لزوم قدرت یافتن وحدت ملی قبل از تکیه بر هر گزینه دیگری تاکید کرد.

اظهارات نماینده مجلس لبنان و عضو فراکسیون «توسعه و آزادسازی» در بحبوحه تحرکات مداوم رژیم صهیونیستی در منطقه مرزی جنوب لبنان مطرح می‌ شود و نگرانی‌هایی را ایجاد می‌ کند مبنی بر اینکه این اقدامات جدید در صحنه میدانی ممکن است پیامدهایی فراتر از عملیات نظامی فوری داشته باشد و به طور بالقوه منجر به تحمیل واقعیت‌های جدید در صحنه میدانی شود.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.