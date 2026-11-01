پای موساد به فرار نامزد ریاست جمهوری برزیل باز شد

جوان آنلاین: به گزارش سی‌ان‌ان برزیل، جزئیات تازه‌ای از پرونده فرار جنجالی «فلاویو بولسونارو»، نامزد مغلوب انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، به آمریکا منتشر شد.

فلاویو بولسونارو در ۲۷ اکتبر با همراهی یک مامور سابق موساد و از طریق خاک آرژانتین به شکلی کاملاً مخفیانه از برزیل گریخت.

همسر و دختران او به‌صورت جداگانه سفر کردند و خانواده نهایتاً با یک فروند جت شخصی که توسط «جیسون میلر»، مشاور ترامپ تدارک دیده شده بود، راهی میامی شدند.

بازرسان برزیلی معتقدند این فرار سازمان‌یافته موسوم به «عملیات آلبا»، با همکاری دولت‌های آرژانتین و آمریکا پیش از برگزاری انتخابات طراحی و برنامه‌ریزی شده بود.