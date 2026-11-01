واکنش تاجرنیا به شایعه پیوستن بیرانوند به استقلال

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در فوتبال ایران چهره شد و با انتقالش به پرسپولیس به بخشی از معادلات قهرمانی‌های سریالی این تیم تبدیل گردید، پس از ترنسفر به اروپا و بازگشت به ایران، درمقاطعی نامش پیرامون باشگاه استقلال مطرح گردید. هرچند هرگز او آبی پوش نشد.

در این بین، او یکبار در دوره مدیرعاملی حجت کریمی در نزدیکترین فاصله ممکن با استقلالی‌ها قرار گرفت و در شرایطی که به نظر می‌رسید قرار است یک بمب نقل و انتقالاتی منفجر شود، او راه بازگشت به پرسپولیس را در پیش گرفت.

امسال نیز یکبار دیگر صحبت از استقلالی شدن علیرضا بیرانوند بر سر زبان‌ها افتاد. شایعاتی هم مطرح شد که بعد از پایان دوران سربازی سنگربان تیم ملی، او به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه خواهد شد. ادعایی که تا امشب نه تایید نشده بود و نه تکذیب.

حالا علی تاجرنیا اولین و بالاترین مقام باشگاه استقلال که می‌گوید اصلا قرار بر این انتقال نبوده است. در بخشی از سوال و جواب‌هایی که با او انجام شد، تاجرنیا در پاسخ به اینکه آیا امسال استقلال برای جذب بیرانوند اقدام کرده یا خیر، تاکید کرد: «اگر من در استقلال مسئولیت داشته‌ام باید بگویم که هیچ صحبتی با آقای بیرانوند درباره آمدنش به استقلال نداشته‌ام. من غیر از سلام علیک عادی در حاشیه یک مراسم، ارتباط دیگری نداشته‌ایم. البته همیشه گفته‌ام که ایشان دروازه‌بان بزرگی است ولی ما با توجه به حضور فرعباسی و از آن طرف هم محمد خلیفه که آینده‌دار است و خیلی‌ها دوست دارند روحیه‌اش را تضعیف کنند، نیازی به دروازه‌بان دیگری نداریم.»