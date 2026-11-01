کد خبر: 1387753
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

موج بی‌سابقه؛ هزاران نفر تابعیت آمریکایی را کنار می‌گذارند

آمریکایی حضور مجدد ترامپ در قدرت، افزایش نارضایتی از سیاست های وی و همچنین قوانین مالیاتی باعث شده آمار بی سابقه ای از کنار گذاشتن تابعیت آمریکایی ثبت شود.

جوان آنلاین: از ابتدای سال جاری میلادی هزاران آمریکایی به صورت داوطلبانه تابعیت یا وضعیت اقامت دائم خود در آمریکا را کنار گذاشته اند به طوری که آمارهای ثبت شده ارقام بی سابقه ای را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، انتشار لیست آمریکایی های خارج از کشور در روزنامه رسمی دولت فدرال نشان می دهد که تعداد این افراد از ابتدای سال جاری به ۴۵۷۴ نفر می رسد.

همچنین گزارش شده که از ژوئیه تا سپتامبر نام ۱۳۳۱ نفر در این لیست ثبت شده است. شرکت فعال در حوزه امور مالیاتی با نام گرین بک اکسپت گزارش داد که میانگین تعداد آمریکایی هایی که بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ تابعیت یا اقامت خود را کنار گذاشتند کمتر از ۵۰۰ نفر در سال بود اما این آمار پس از تصویب قانون نظارت مالیاتی بر حساب های خارجی از سوی کنگره در سال ۲۰۱۰، افزایش چشمگیری یافت.

بر اساس قانون مذکور، نهادهای مالی خارجی متعهد می شوند دارایی های خارجی متعلق به صاحبان حساب های آمریکایی را گزارش دهند. الکساندر مارینو، رئیس شرکت مودیز فعال در حوزه پرونده های ترک تابعیت تاکید کرد: هر جا که بروید و هر درآمدی که به دست می آورید، مشمول مالیات آمریکا می شود؛ چه در دوران زندگی و چه پس از مرگتان. وقتی در کشوری با مالیات پایین مانند امارات زندگی می کنید، پرداخت مالیات آمریکا خوشایند نیست؛ همین موضوع درباره زندگی در منطقه ای با مالیات بالا مانند انگلیس نیز صدق می کند.

این فهرست در سال ۲۰۱۶، همزمان با نخستین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، رکورد ۵۴۱۱ نفر را ثبت کرد. این رکورد در سال ۲۰۲۰ با ثبت ۶۷۰۷ نفر شکسته شد. گزارش های فصلی سال ۲۰۲۶ نشان می دهد که شمار ثبت شده ها در مسیر عبور از رقم سال ۲۰۱۶ قرار دارد.

یک شهروند سابق آمریکا مقیم اروپا تصریح کرد که تنفرش از ترامپ و عملکردش دلیل مستقیم ترک تابعیت بوده است.

برچسب ها: آمریکایی ، تابعیت ، امریکا
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