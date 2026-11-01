سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ: همین حالا به جنگ ایران پایان بده

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت خطاب به ترامپ اعلام کرد: به‌ جای صرف میلیاردها دلار برای بمب، بیایید به فکر خانواده‌های کارگر آمریکا باشیم؛ همین حالا به جنگ ایران پایان بده.

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ترامپ نوشت: به‌ جای صرف میلیاردها دلار برای بمب، بیایید به فکر خانواده‌های کارگر آمریکا باشیم.

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در ادامه اضافه کرد: همین حالا به جنگ ایران پایان بده.

وی پیشتر هم در این خصوص اعلام کرده بود: لابی اسرائیلی در آمریکا (آیپک) در حال حاضر ۹ میلیون دلار برای شکست عبدالرحمن السید نامزد انتخابات کنگره هزینه کرده است. آیپک دلیل ورود ما به جنگ علیه ایران و حمایت آمریکا از نسل کشی در غزه است.