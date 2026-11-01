جوان آنلاین: هزاران تن از معترضان در پرتغال روز گذشته علیه بحران مسکن در یکی از میادین اصلی لیسبون تجمع کردند.

پرتغال در حال حاضر با یکی از وخیم ترین بحران های مسکن در اروپا رو به رو است به طوری که قیمت خانه ها و اجاره خانه ها در این کشور از سال ۲۰۱۷ به شدت افزایش یافته است.

این اعتراضات فشارها را بر دولت پرتغال برای کنار گذاشتن لایحه قانون اجاره ها افزایش می دهد چرا که مردم این کشور معتقدند لایحه مذکور بحران مسکن را تشدید می کند.

طی هفته های گذشته این اعتراضات در پرتغال شدت گرفت و نیروهای پلیس به دلیل نحوه برخورد با معترضان و بازداشت ده ها تن از آنها مورد انتقاد قرار گرفتند.

ریتا سیلوا سخنگوی جنبش مسکن تاکید کرد که هیچ نشانه ای ازسمت دولت برای شنیدن صدای معترضان دیده نمی شود و اعتراضات ادامه خواهد داشت.

این اعتراضات با درگیری ها و تظاهرات برگزار شده در اسپانیا، فرانسه، آلمان و دیگر شهرهای اروپا به دلیل افزایش هزینه های زندگی و جهش قیمت سوخت همسو است. لازم به ذکر است که جهش قیمت ها در اروپا و دیگر کشورهای جهان به دلیل بحران در تنگه هرمز و اختلال در حرکت کشتی ها رخ داده است.