کد خبر: 1387746
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
جامعه » اخبار كلی
پرویز سروری:

ظرفیت جابه‌جایی مترو تهران با ورود واگن‌های جدید دو برابر می‌شود

سروری نایب‌رئیس شورای شهر تهران، از دو برابر شدن ظرفیت جابه‌جایی مترو با ورود واگن‌های جدید و حمایت از ادامه طرح رایگان‌سازی مترو خبر داد.

جوان آنلاین: پرویز سروری در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرح از سوی شورا تأمین شده است، اظهار کرد: حدود ۱۸ هزار و خرده‌ای واگن خریداری شده و حتی بخشی از این واگن‌ها بارگیری و سوار کشتی شده بود، اما شرایط جنگی مانع انتقال آن‌ها به کشور شده است.

وی افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم از ظرفیت تولید داخل نیز استفاده کنیم و امیدواریم بتوانیم یک یا دو رام قطار از تولید داخلی تأمین کنیم تا بخشی از نیاز ناوگان مترو برطرف شود.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران در ادامه با تأکید بر حمایت خود از رایگان‌سازی مترو گفت: بر اساس مصوبه موجود، موضوع باید در دوره‌های دوماهه در شورا بررسی شود و امیدواریم این بار نیز نمایندگان با توجه به شرایط کشور و حمایت دولت و رضایت مردم، با ادامه این روند موافقت کنند.

سروری خاطرنشان کرد: رایگان‌سازی مترو در کنار سیاست مهار تورم، می‌تواند پیام تسکین‌بخش و امیدآفرینی برای مردم داشته باشد. اجرای چنین اقداماتی در شرایط جنگی، علاوه بر آثار داخلی، می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت کشور برای تداوم خدمات عمومی و حمایت از شهروندان در شرایط دشوار باشد.

برچسب ها: پرویز سروری ، واگن ، شورای شهر
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