بلومبرگ: عملیات یمن موجب لغو ۹۴ درصد پروازهای خروجی فرودگاه ریاض شد

بلومبرگ گزارش داد که عملیات نظامی یمن موجب اختلال گسترده در تردد هوایی پایتخت عربستان شده و ۹۴ درصد پروازهای خروجی فرودگاه ریاض را در فاصله ۱۰ تا ۲۷ اکتبر لغو کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد عملیات نظامی یمن موجب فلج تقریباً کامل تردد هوایی در ریاض؛ پایتخت عربستان سعودی شده و ۹۴ درصد پروازهای خروجی از فرودگاه این شهر طی روزهای ۱۰ تا ۲۷ اکتبر (۱۸ مهرماه تا ۵ آبان) لغو شدند.

بر اساس این گزارش، عملیات یمن همچنین شرکت هواپیمایی «الریاض» را مجبور کرده است فعالیت‌های خود را به فرودگاهی در فاصله ۴۰۰ کیلومتری منتقل کند و تا اطلاع ثانوی تنها پروازهای محدودی انجام دهد.

بلومبرگ در ادامه گزارش خود آورده است که این عملیات، تصویر ثباتی را که صنعت هوانوردی عربستان طی چندین دهه از آن برخوردار بود، خدشه‌دار کرده است.

در همین حال، داده‌های تردد هوایی فلایت‌رادار نیز از ادامه توقف‌های مکرر تردد هوایی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام در شرق عربستان حکایت دارد.