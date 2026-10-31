رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه کشورش آماده است تا تمام تلاش خود را برای حل‌وفصل بحران اوکراین انجام دهد، هشدار داد اقداماتی که تنش‌ها را در دریای سیاه افزایش می‌دهد به نفع هیچکس نخواهد بود.

جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در استانبول عنوان کرد: «ترکیه از آغاز جنگ برای حفظ امنیت و ثبات در دریای سیاه تلاش کرده، اما اخیرا با تشدید تنش‌ها، درگیری‌ها به این آبراه گسترش یافته است. اقداماتی که تنش‌ها را در دریای سیاه افزایش می‌دهد به نفع هیچکس نخواهد بود.»

طبق گزارش روزنامه ترکیه‌تودی، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: «ما از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین استقبال می‌کنیم. مذاکراتی که ترکیه پیش از این میزبان آن بین اوکراین و روسیه بود، نشان داده است که دیپلماسی می‌تواند نتایج ملموسی به همراه داشته باشد. صلح عادلانه بازنده‌ای ندارد و ترکیه آماده است تا تمام تلاش خود را برای گشودن راه صلح انجام دهد.»

اردوغان همچنین تاکید کرد: «ترکیه به مذاکرات با طرفین برای بازگرداندن امنیت ناوبری ادامه خواهد داد و این موضوع را با روسیه نیز مطرح خواهد کرد. این توافق همچنین به تلاش‌ها برای صلح پایدار در اوکراین شتاب خواهد بخشید.»

او در پایان بار دیگر بر تعهد ترکیه به تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین تاکید و اوکراین را «شریک راهبردی» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین نیز به نوبه خود بیان کرد: «امروز من با رئیس‌جمهور اردوغان برای همکاری در مورد گذرگاه غلات دریای سیاه به توافق رسیدم. هدف این است که این گذرگاه همچنان وجود داشته باشد و به‌طور موثر فعالیت کند.»

زلنسکی گفت: «بخش قابل توجهی از مذاکرات بر دریای سیاه متمرکز بوده و من آن را به عنوان یک فضای امنیتی مشترک با ترکیه و سایر همسایگان منطقه تلقی می‌کنم. این جلسه همزمان با روز جهانی دریای سیاه برگزار شد.»

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان درباره هرگونه مذاکرات احتمالی در آینده خاطرنشان کرد: «اوکراین در حال آماده شدن برای یک فرمت سه‌جانبه با ایالات متحده و روسیه است که انتظار می‌رود در نیمه اول نوامبر برگزار شود. من و اردوغان در مورد چشم‌انداز‌های این فرمت از جمله چگونگی مشارکت ترکیه و بقیه اروپا و احتمال برگزاری جلسات در ترکیه، گفت‌و‌گو کرده‌ایم و تصمیمات قوی برای صلح لازم است.»