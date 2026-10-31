سناتور مستقل آمریکایی ضمن انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور این کشور، گفت که هم‌اکنون باید به جنگ علیه ایران پایان داد.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به جای صرف میلیارد‌ها دلار برای بمب، بیایید از خانواده‌های کارگر آمریکا مراقبت کنیم. هم‌اکنون به جنگ علیه ایران پایان دهید.»

به گزارش ایسنا، سندرز در ادامه ضمن انتقاد از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «دونالد ترامپ به قانون اساسی اعتقادی ندارد. او به حاکمیت قانون اعتقادی ندارد. او یک خودشیفته فاسد و یک دروغگوی بیمارگونه است.»

سناتور آمریکایی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه بر سر کرسی‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره برگزار خواهد شد، گفت: «بیایید در این انتخابات روز سه‌شنبه پیروز شویم و بالاخره ترامپ را پاسخگو کنیم.»