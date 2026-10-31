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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

۷۶۸ غیرنظامی در حملات عربستان به یمن شهید یا مجروح شده‌اند

1 وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که از آغاز تشدید حملات عربستان علیه این کشور تا روز گذشته، ۷۶۸ غیرنظامی شهید یا مجروح شده‌اند.

 جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در پی حملات عربستان علیه این کشور از آغاز دور اخیر تشدید تنش‌ها تا روز گذشته، ۲۳۲ غیرنظامی شهید و ۵۳۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از میان شهدا، ۶۸ کودک و ۳۵ زن و از میان مجروحان، ۱۳۷ کودک و ۷۲ زن هستند.

براساس اعلام وزارت بهداشت یمن، بیشتر این قربانیان در استان‌های تعز، صعده و جوف ثبت شده‌اند.

وزارت بهداشت یمن این آمار را بازتاب جنایات جنگی سازمان‌یافته عربستان علیه غیرنظامیان دانست و اشاره کرد که کودکان و زنان در این حملات به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، آمار شهدا
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