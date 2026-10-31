جوان آنلاین: مجله فارن پالیسی در گزارشی نوشت: تنها در چند ماه گذشته، دولت ترامپ توافق تجاری تازه‌ای با اردن امضا کرده، به امارات متحده عربی دسترسی به پیشرفته‌ترین تراشه‌های هوش مصنوعی آمریکا داده، تحریم‌های سوریه را لغو کرده، فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان را تایید کرده و اعلام کرده فروش به ترکیه را نیز بررسی می‌کند، بسته بزرگ تسلیحاتی برای اسرائیل تصویب کرده و یک توافق مهم همکاری هسته‌ای غیرنظامی با عربستان امضا کرده است.

به گزارش ایسنا، جنگ آمریکایی- صهیونی علیه ایران بسیاری از شکاف‌های میان شرکای آمریکا در منطقه را گسترده‌تر و عمیق‌تر کرده است. عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی که زمانی حرفی از آن بود دیگر به سکوت کشیده شده در عوض، عربستان به پاکستان و ترکیه در پیمان دفاعی مکه پیوسته است. عربستان و امارات که زمانی در بسیاری از مسائل هم‌سو بودند، اکنون آشکارا بر سر رهبری منطقه‌ای در اقتصاد و فناوری رقابت می‌کنند. رژیم صهیونیستی و ترکیه نیز به‌طور فزاینده‌ای خصومت پیدا کرده‌اند، از جمله بر سر سوریه که در حال رهایی از شبکه تحریم‌های چند دهه‌ای واشنگتن است. همین چند ماه پیش، تمایل مشترک رژیم صهیونیستی و یونان برای مهار نفوذ ترکیه به امضای یک توافق نظامی تاریخی انجامید.

در ماه اوت، دولت ترامپ یک توافق هسته‌ای غیرنظامی چند میلیارد دلاری با عربستان را مورد تایید قرار داد و در سپتامبر، فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ریاض را تصویب کرد که البته هر دو توافق هنوز در انتظار تایید کنگره هستند. پیش از نشست ناتو در ژوئیه در آنکارا، ترامپ گفت فروش این نوع از جنگنده‌های پیشرفته به ترکیه را بررسی می‌کند، هرچند قانون آمریکا تا زمانی که ترکیه سامانه پدافند هوایی روسی S-۴۰۰ را کنار نگذارد، این فروش را ممنوع کرده است.

از آنجا که رژیم صهیونیستی، ترکیه، امارات و عربستان همه جنگنده‌های پیشرفته و دانش هسته‌ای دارند این توافق‌ها می‌توانند رقابت تسلیحاتی منطقه‌ای را شعله‌ور کند.