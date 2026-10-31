تجمع رانندگان کامیون و تاکسی عراقی در اعتراض به تداوم بسته ماندن گذرگاه مرزی «الشیب»

شماری از رانندگان کامیون و تاکسی و نیز کارگران شاغل در گذرگاه مرزی «الشیب» در استان میسان عراق، در جاده منتهی به این گذرگاه دست به تجمع زده و خواستار بازگشایی مجدد آن و انتقال مطالبات خود به بغداد شدند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری «الداعی نیوز»، این تجمع در پی تداوم تعطیلی گذرگاه الشیب – چذابه و مختل شدن روند کار در آن برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با طرح مطالبات خود برای از سرگیری فعالیت این گذرگاه مرزی، تأکید کردند که استمرار بسته ماندن آن، به منافع و منابع درآمدی و معیشتی آنها آسیب جدی وارد کرده است؛ آن هم در شرایطی که طیف وسیعی از ساکنان این استان به فعالیت حوزه‌های حمل‌ونقل، تجارت و تردد مسافران از طریق این گذرگاه مرزی وابسته‌اند.

دولت عراق در بیستم اکتبر جاری (۲۸ مهرماه) بدون ذکر دلایل انسداد یا تعیین زمان مشخص برای بازگشایی آن، دستورالعمل‌هایی صادر کرده بود مبنی بر اینکه گذرگاه مرزی الشیب با ایران واقع در شرق استان میسان بسته شود.

«حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق، در توضیحاتی پس از این تصمیم اعلام کرد که توقف فعالیت در این گذرگاه به دلیل عدم آمادگی فنی و تکنیکی آن و با هدف ارتقای سطح آمادگی لجستیک و توسعه ظرفیت‌های عملیاتی آن صورت گرفته است وی خاطرنشان کرد که تبادل تجاری با ایران از طریق سایر گذرگاه‌های مرزی همچنان جریان دارد.

گذرگاه الشیب یکی از معابر مرزی مهم میان عراق و ایران به شمار می‌رود که برای تردد مسافران و جابه‌جایی کالا‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعطیلی این مرز به دلیل پیامد‌های آن بر فعالان حوزه حمل‌ونقل، تجارت و فعالیت‌های مرتبط با تردد در این گذرگاه، موجی از اعتراضات را در استان میسان به همراه داشته است.