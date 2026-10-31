از تحقیر لورکوزن تا شمارش معکوس برای یک رقابت بزرگ

روز دوم از هفته هشتم رقابت‌های بوندس‌لیگا آلمان با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد. در مهم‌ترین بازی‌ها، اشتوتگارت با نتیجه ۴ بر ۲ لورکوزن را در خانه شکست داد.

جوان آنلاین: روز دوم از هفته هشتم بوندسلیگا آلمان امروز و از ساعت ۱۸ با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازی‌ها فرایبورگ رو در روی آگزبورگ قرار گرفت و بایرلورکوزن در خانه پذیرای اشتوتگارت بود.

به گزارش ایرنا، نتایج بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

آگزبورگ یک - فرایبورگ ۲

مایکل گرگوریش (۱۸) برای آگزبورگ و ایگور ماتانوویچ (۶۵) و سیریاک ایریه (۸۵)

بایرلورکوزن ۲ - اشتوتگارت ۴

ارمدین دمیروویچ (۱۴)، جیمی لولینگ (۲۲)، بیلال ال خانوس (۵۱) و ارمدین دمیروویچ (۶۵) برای اشتوتگارت و پاتریک شیک (۲۸) و ابراهیم مازا (۷۹) برای بایرلورکوزن

مونشن گلادباخ صفر - پادربورن صفر

شالکه صفر - لایپزیش ۲

آنتونیو نوسا (۳۷) و رومولو کروز (۷۸)

وردربرمن ۲ - هوفنهایم صفر

نیکلاس فولکروگ (۵۷) و ارن دینکچی (۸۲)

از ساعت ۲۱ نیز بایرن مونیخ صدرنشین به مصاف دورتموند رده دومی می‌رود.