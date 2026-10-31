جوان آنلاین: پس از دستگیری اخیر آگوست هانینگ، رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND)، در حدود چند هفته پیش، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به همتایان آلمانی خود درباره عواقب احتمالی این رسوایی هشدار داده‌اند.

به گزارش تسنیم، طبق تحقیقات WDR، NDR و روزنامه زوددویچه سایتونگ (SZ)، پیام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا این است که اگرچه سرویس اطلاعات خارجی آلمان شریک مهمی است، اما همکاری موجود با این آژانس اکنون در دست بررسی است.

با این وجود، خبرگزاری آلمان از منابع امنیتی مطلع شد که هیچ محدودیتی در همکاری بین BND و سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، این خبر چند روز پس از دستگیری هانینگ در اوایل اکتبر به BND رسید. رئیس سابق سازمان BND احتمالاً در سال ۲۰۱۰ با مانفرد دی. رئیس دفتر سابق خود، توافق کرده بود که به طور مداوم اطلاعات ارزشمند این نهاد امنیتی را در ازای دریافت پول در اختیار هانینگ، که پنج سال قبل از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، قرار دهد. گفته می‌شود هانینگ از این اطلاعات در کار‌های مشاوره‌ای خود به طور سودآور استفاده کرده است.

هانینگ اکنون به ظن جاسوسی در بازداشت است. دفتر دادستانی فدرال این مرد ۸۰ ساله را به فعالیت‌های اطلاعاتی، جاسوسی خیانت‌آمیز، دستیابی به اسرار دولتی و تلاش برای خیانت متهم می‌کند.

گزارش‌های منتشر شده البته نشان می‌دهد که ناراحتی آمریکایی‌ها هنوز بر همکاری‌ها تأثیری نگذاشته است.

خبرگزاری آلمان از منابع امنیتی مطلع شد که همکاری اطلاعاتی برلین-واشنگتن طبق روال عادی پیش می‌رود و فقط چند جلسه کاری به تعویق افتاده و این جلسات از آن زمان به زمان دیگری موکول شده‌اند.

سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND) در پاسخ به تماس خبرگزاری آلمان از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.

در این بیانیه آمده است: «سرویس اطلاعات فدرال (BND)، به عنوان یک اصل، در مورد موضوعات مربوط به یافته‌ها یا فعالیت‌های اطلاعاتی بالقوه اظهار نظر عمومی نمی‌کند. این امر طبیعتاً شامل همه جنبه‌های همکاری بین‌المللی می‌شود.» این بیانیه افزود که این به منزله تایید صحت اطلاعات نیست.

یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان هم در جریان سفری به آتلانتا در ایالات متحده، در پاسخ به سوالی در این باره گفت که وی فرد مناسبی در دولت آلمان برای پرسیدن این موضوع نیست. با این حال، او افزود: «اما من اصلاً نمی‌توانم چنین چیزی را تصور کنم، زیرا ما همکاری بسیار موفق و قابل اعتمادی بین سرویس‌های اطلاعاتی داریم.»