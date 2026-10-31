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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

روبیو: از راهکار‌های دیپلماتیک با ایران استقبال می‌کنیم!

3 وزیر خارجه آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره بدون اشاره به تجاوز به ایران در میانه رایزنی‌های غیرمستقیم تهران- واشنگتن ادعا کرد: از راهکار‌های دیپلماتیک با ایران استقبال می‌کنیم!

 جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای در سخنانی تبلیغاتی ایران ادعا کرد: ایران تمایل خود را برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نشان داده است، اما این اتفاق رخ نخواهد داد.

به گزارش مهر، وزیر امور خارجه آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره با موج عظیمی از انتقاد‌های مردم و مقامات این کشور علیه تجاوز پرهزینه ترامپ علیه ایران مواجه است، تلاش کرد این موضوع را بدین شکل توجیه کند: ما از راهکار‌های دیپلماتیک با ایران استقبال می‌کنیم، مشروط بر اینکه این راهکار‌ها امنیت ملی ما را تهدید نکنند!

مارکو روبیو در ادامه مدعی شد: مذاکرات با ایران متوقف نشده است؛ اما چارچوب زمانی آن توسط رئیس‌جمهور ترامپ تعیین می‌شود. رئیس‌جمهور ترامپ هنوز تصمیمی در خصوص انجام اقدام نظامی علیه ایران نگرفته است. اگر ترامپ لازم بداند در قبال ایران اقدامی نظامی انجام دهد، ما توانایی انجام آن را داریم. ما ترجیح می‌دهیم این کار را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز انجام دهیم!

وی با طرح اتهاماتی بی اساس به منظور فریب افکار عمومی ادعا کرد: در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن، یک کشور آشکارا می‌گوید: ما کشتی‌های تجاری را منفجر خواهیم کرد. به این موضوع فکر کنید. این حرف شبیه به چیزی است که ممکن بود ۱۰۰ سال یا ۸۰ سال پیش شنیده شود. تهران در واقع می‌گوید، اگر به آنچه می‌خواهیم نرسیم، زیرساخت‌های انرژی کل منطقه را نابود خواهیم کرد. کمی به این موضوع فکر کنید. این رفتار، رفتاری عادی نیست! ایران از سال ۱۹۷۹ علیه همسایگان خود در منطقه جنگ به راه انداخته است!

روبیو با تکرار توهمات ترامپ مدعی شد: آمریکا همچنان توانمندترین قدرت نظامی روی کره زمین است. اگر بخواهیم، می‌توانیم به اهداف نظامی دست یابیم.

این مقام آمریکا از یک سو بی اشاره به زرادخانه هسته‌ای واشنگتن به عنوان تنها کشوری که از بمب‌های اتمی علیه کشور دیگر (ژاپن) استفاده کرده است، و از سوی دیگر زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی که فاقد نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است، ادعا کرد: روسیه تعداد زیادی سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. شاید مردم این موضوع را به یاد نداشته باشند. این مسئله مهمی است!

وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: نمی‌دانم آیا دستیابی به صلح از طریق مذاکره در اوکراین امکان‌پذیر است یا خیر. این همان چیزی است که سعی داریم دریابیم. گمان نمی‌کنم کسی در اینجا مدعی باشد که ما در آستانه دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره قرار داریم. ما در تلاشیم جلوی جنگی بسیار مرگبار را بگیریم. از یک سو، کی‌یف هر شب با حملات ویرانگری علیه زیرساخت‌های انرژی خود مواجه است و شمار غیرنظامیانی که کشته می‌شوند نیز رو به افزایش است. حتی در طرف روسیه، شاهد کشته شدن ۲۰ هزار روس در هر ماه هستیم. این جنگی بسیار مرگبار و ویرانگر است و با گذشت هر ماه، بر ابعاد آن افزوده می‌شود.

برچسب ها: مارکو روبیو ، ایران ، آمریکا
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