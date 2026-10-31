اعتراضات فرانسه همچنان ادامه دارد/استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی برای سرکوب معترضان

جوان آنلاین: روزنامه فرانسوی لوموند نوشت: «وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که حدود ۱۵ هزار تظاهرکننده شامگاه شنبه ۳۱ اکتبر در اعتراضات سراسر فرانسه شرکت می‌کنند، اما اوضاع تا عصر عموما آرام است. سومین آخر هفته اعتراضات همچنان در حال برگزاری است و طی ساعات آتی تشدید خواهد شد و پلیس تا ساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه ۲۷ نفر را دستگیر کرد.»

لوموند افزود که حدود ۷۰ هزار نیروی امنیتی از سوی پلیس فرانسه در سرتاسر کشور مستقر شده‌اند تا جلوی اعتراضات و مطالبات فرانسوی‌هایی که امشب به خیابان‌ها خواهند آمد را بگیرند.

این روزنامه فرانسوی تاکید کرد: «مقامات فرانسه به شکست‌های امنیتی و اطلاعاتی که راه را برای درگیری‌ها، اعتراضات و غارت فروشگاه‌ها هموار کرد، اذعان کرده‌اند. مقامات فرانسوی اندکی پس از آغاز اعتراضات، با محدود کردن تجمعات و اعمال مقررات منع رفت و آمد در چندین شهر، برای اعمال کنترل اقدام کرده‌اند.»

لوموند با اشاره به برنامه‌های امشب فرانسوی‌ها که قصد دارند به میادین و خیابان‌ها جهت اعتراض بیایند، نوشت: «بیش از ۴۰ ایستگاه مترو در پاریس بسته و خدمات تراموا نیز مختل خواهد شد. از ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح شنبه و یکشنبه، مقررات منع رفت و آمد شبانه در محله‌های جمهوری و شاتله-له‌هال اعمال خواهد شد. دفتر شهردار اعلام کرده که بیش از ۱۰۰۰ کارگر شهرداری در آخر هفته در پاریس برای پاکسازی فضا‌های عمومی مستقر خواهند شد.»

این رسانه فرانسوی در پایان خاطرنشان کرد: «این اعتراضات در فضای سیاسی به‌طور فزاینده‌ای متشنج برگزار می‌شود، زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه ۶ ماه دیگر برگزار می‌شود و مارین لوپن، رهبر راست افراطی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اخیرا گفت که عادی نیست فرانسه در چنین وضعیت آشفتگی و در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری باشد.»