جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هزاران معترض در برلین علیه هزینه‌های بالای زندگی و احتمال برقراری مجدد خدمت سربازی اجباری دست به تظاهرات زدند.

به گزارش مهر، به ادعای پلیس، حدود ۵ هزار نفر مقابل «دروازه براندنبورگ» در برلین گرد هم آمدند؛ این تجمع بخشی از اعتراضاتی بود که در سراسر آلمان توسط گروهی با عنوان «نسل زد تصمیم می‌گیرد» سازماندهی شده بود.

شرکت کنندگان خواستار توقف کاهش بودجه در بخش‌های اجتماعی و آموزشی شدند، برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی تقاضای اقدام عملی کرده و مخالفت خود را با احتمال بازگرداندن خدمت سربازی اجباری ابراز کردند.

العربیه در این خصوص نوشت: هزاران نفر در سراسر آلمان دست به تظاهرات زدند؛ اقدامی که بخشی از یک جنبش تحت هدایت جوانان بود که با الهام از اعتراضات سایر کشور‌های اروپایی شکل گرفته و مردم با هدف مطالبه بهبود وضعیت آموزش و کاهش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند. پلیس در شهر‌های فرانکفورت، مونیخ و برلین، مجموع تعداد معترضان را حدود ۶ هزار نفر ادعا کرد؛ این در حالی است که در وب سایت برگزارکنندگان، به رقمی در حدود ۳۶ هزار نفر اشاره شده است.