جوان آنلاین: وب‌سایت ورزشی «winwin» در گزارشی اختصاصی مدعی شد نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا که قرار است به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود، در آستانه تعویق یک‌ساله قرار دارد و احتمالاً به جای ژانویه و فوریه ۲۰۲۷، در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، این رسانه عرب‌زبان در گزارش خود اعلام کرده است که این موضوع با توجه به تحولات و شرایط جدید پیرامون برگزاری این رویداد قاره‌ای و همچنین تغییرات اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا در تقویم مسابقات آینده مطرح شده است.

قرار بود جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ از ۷ ژانویه تا ۵ فوریه (۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در عربستان برگزار شود. در این دوره ۲۴ تیم برای کسب عنوان قهرمانی قاره رقابت می‌کنند و شهر‌های ریاض، جده و الخبر میزبان مسابقات خواهند بود. همچنین هشت ورزشگاه برای برگزاری دیدار‌ها در نظر گرفته شده است.

در صورت قطعی شدن این تعویق، فاصله زمانی چهار ساله میان دوره‌های جام ملت‌های آسیا حفظ خواهد شد و رقابت‌های سال ۲۰۳۲ نیز طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود.

با وجود ادعای این رسانه، کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکنون تصمیم رسمی درباره تغییر زمان برگزاری این مسابقات اعلام نکرده است. از این رو باید دید AFC پیش از مراسم معرفی برترین‌های فوتبال آسیا که قرار است چهارم آذرماه در تایلند برگزار شود، درباره زمان برگزاری جام ملت‌های ۲۰۲۷ تصمیم نهایی خواهد گرفت یا برنامه قبلی این رقابت‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند.