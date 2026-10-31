پلیس ایتالیا در ۲۳ شهر این کشور، ۶۰ مورد بازرسی برای شناسایی افرادی انجام داد که به تحریک خشونت در جریان اعتراض‌ها از طریق فضای مجازی متهم هستند.

جوان آنلاین: از روزنامه «لا رپوبلیکا»، پلیس ایتالیا در ۲۳ شهر این کشور ۶۰ مورد بازرسی انجام داد.

به گزارش ایرنا، هدف از این عملیات، شناسایی افرادی بود که به ظن پلیس، از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، دیگران را به خشونت در جریان اعتراض‌های اخیر تحریک کرده بودند.

این اقدام پس از اعتصاب عمومی و تظاهرات سراسری روز جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر) صورت گرفت؛ اعتراض‌هایی که در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، سیاست‌های اقتصادی دولت و اختصاص بودجه بیشتر به هزینه‌های نظامی برگزار شد.

بخش عمده این تجمعات بدون درگیری پایان یافت، اما در برخی شهر‌ها از جمله رم و تورین، درگیری‌هایی میان شماری از معترضان و نیرو‌های پلیس گزارش شد.

اعتراض‌های اخیر در ایتالیا با فراخوان اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی و در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت، افزایش هزینه‌های زندگی و مخارج نظامی برگزار شد.