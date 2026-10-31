بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح به ویژه تأکید ایشان بر پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هر گونه تجاوز علیه ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت.

جوان آنلاین: رسانه‌های عربی بیانات حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح ایران را به صورت گسترده پوشش دادند.

به گزارش ایرنا، شبکه الجزیره با انتشار بخش‌هایی از صحبت‌های مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشت: رهبر ایران تأکید کرد که پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هر گونه تهدیداتی، ضروری است و آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پرقدرت با دشمنان از الزامات بازدارندگی حداکثری است.

پایگاه لبنانی العهد نیز در خبری با تیتر «هیچ محدودیت جغرافیایی برای مقابله با هر گونه تهدیدی وجود ندارد» به انتشار کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح پرداخت.

شبکه المنار نیز با عنوان «تأکید سید مجتبی خامنه‌ای بر پاسخ فوری و موثر به تهدید‌های مختلف» نوشت که فرمانده کل قوا آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح مقرر کردند که به هر سطح از تهدیدات پاسخ فوری و موثر بدون هیچ محدودیت جغرافیایی داده شود.

شبکه المیادین نیز خبر دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح و صحبت‌های ایشان را منتشر کرد و به نقل از ایشان نوشت: وحدت میادین عامل تعیین‌کننده با تأثیر راهبردی در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیاست.

این شبکه همچنین به نقل از آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نوشت: بایستی همه دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی- صهیونیستی در تیررس نیرو‌های مسلح ما باشد و اگر دشمنان بار دیگر به ایران حمله کنند، این نیرو‌های مسلح و ملت ایران هستند که زمان پایان جنگ و شروط آن را تعیین خواهند کرد.

شبکه عراقی العهد نیز با انتشار خبر دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح ایران، به نقل از ایشان نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای دستور به روزرسانی بانک اهداف شامل انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا و اسرائیل را صادر کرد.

العهد همچنین نوشت که رهبر انقلاب ایران بر تقویت اطلاعات نظامی و توسعه توان دفاعی با استفاده از فنآوری‌های نوین تأکید کردند.

شبکه سعودی العربیه نیز با انتشار خبری درباره دیدار رهبر معظم انقلاب با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، نوشت که ایشان به فرماندهان دستور دادند که به هر گونه تهدیداتی بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ داده شود.

این رسانه سعودی همچنین نوشت که ارتش ایران درباره گسترش دامنه جنگ در صورت حمله جدید آمریکا علیه ایران، هشدار داد.

خبرگزاری عراق (واع) نیز بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را منتشر و به نقل از ایشان نوشت: آمادگی رزمی هوشمندانه برای مقابله پر قدرت با دشمنان یکی از الزامات بازدارندگی حداکثری است.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز نوشت که سید مجتبی خامنه‌ای به ارتش ایران دستور دادند تا به هر گونه تهدیدی بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ دهد.

اسپوتنیک همچنین گزارش داد که رهبر انقلاب ایران تأکید کردند که آمادگی برای مقابله پر قدرت با دشمنان برای تحقق بازدارندگی حداکثری، ضروری است و بایستی بانک اهداف به روز رسانی شده و همه دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا و اسرائیل را شامل شود.

روزنامه اردنی الدستور نیز خبر دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح را منتشر کرد و در تیتر خبر خود به نقل از رهبر انقلاب نوشت: هیچ محدودیت جغرافیایی در پاسخ به تهدیدات وجود ندارد.

پایگاه مصری الیوم السابع نیز به نقل از رهبر انقلاب اسلامی با عنوان «هیچ محدودیت جغرافیایی برای پاسخ به تهدیدات وجود ندارد»، نوشت که رهبر ایران در دیدار با فرماندهان نیرو‌های مسلح تأکید کردند که آمادگی رزمی هوشمند از الزامات بازدارندگی حداکثری است.

پایگاه یمنی المسیرة نیز آن بخش از صحبت‌های حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در خصوص ضرورت به روز رسانی بانک اهداف دشمنان را تیتر خبر خود انتخاب کرد و نوشت: رهبر انقلاب ایران به فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح دستورات و رهنمود‌های راهبردی را ارائه و بر لزوم به روز رسانی بانک اهداف به گونه‌ای که دارایی‌های دشمن آمریکایی و اسرائیلی در تیررس باشد، تأکید کردند.