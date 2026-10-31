نظر مورینیو درباره توپ طلای هری کین

سرمربی رئال مادرید هر چند بردن توپ طلا را به هری کین تبریک گفت، اما براین باور است که‌ام باپه شایستگی بیشتری برای کسب این جایزه داشت.

جوان آنلاین: ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی رئال مادرید، از کسب جایزه توپ طلای ۲۰۲۶ توسط هری کین ابراز خوشحالی کرد، هرچند اعتراف کرد که مهاجم بایرن مونیخ گزینه مورد علاقه او برای کسب این جایزه نبوده است.

به گزارش ایسنا، مورینیو در این باره گفت: من این فرصت را داشتم که با هری کین کار کنم. او از هر نظر بازیکنی فوق‌العاده است. با وجود ناامیدی از اینکه بازیکن مورد نظرم برنده جایزه نشد، از موفقیت کین خوشحالم؛ چرا که او شایستگی کسب این عنوان را دارد.

سرمربی رئال مادرید در ادامه درباره کیلیان‌ام باپه اظهار داشت: از سوی دیگر، کیلیان‌ام باپه بازیکنی منحصر‌به‌فرد است. توپ طلا هر سال اهدا می‌شود، اما تنها یک بازیکن وجود دارد که می‌توان او را بهترین بازیکن تاریخ جام جهانی دانست.

مورینیو همچنین از جایگاه جود بلینگام در رده‌بندی نهایی توپ طلای ۲۰۲۶ ابراز شگفتی کرد و گفت: در مورد رأی‌گیری باید بگویم وقتی جود بلینگام را در رتبه یازدهم دیدم، واقعاً شوکه شدم. حرفی برای گفتن ندارم.

هری کین با کسب ۱۰۵۵ امتیاز، بالاتر از کیلیان‌ام باپه که ۱۰۲۷ امتیاز به دست آورد، توپ طلای ۲۰۲۶ را از آن خود کرد. نمایندگان ۴۰ کشور کین را در رتبه نخست آرای خود قرار دادند، در حالی که نمایندگان ۲۳ کشور به ستاره فرانسوی رأی اول دادند.

با وجود ناکامی در کسب توپ طلا،‌ام باپه بهترین جایگاه دوران حضورش در این رقابت‌ها را به دست آورد. او همچنین از حمایت قابل توجه کشور‌های آفریقایی برخوردار شد؛ به‌طوری که نمایندگان ۹ کشور از مجموع ۲۰ کشور این قاره، او را در رتبه نخست قرار دادند.

در نهایت، جود بلینگام در رده یازدهم توپ طلای ۲۰۲۶ قرار گرفت؛ جایگاهی که به اعتقاد مورینیو غیرمنتظره بود و واکنش او را به دنبال داشت.