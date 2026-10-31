زلنسکی برای دیدار با اردوغان وارد استانبول شد

جوان آنلاین: مسائل امنیتی و روابط دو کشور با تمرکز بر موضوع دریای سیاه، محور‌های احتمالی گفت‌و‌گو‌های روسای جمهور ترکیه و اوکراین خواهد بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در این باره شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انتظار می‌رود مذاکرات مهمی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه داشته باشم.»

زلنسکی افزود: «ما در حال تلاش برای تقویت حفاظت از مردم خود، همکاری دوجانبه با ترکیه و چشم‌انداز‌های دیپلماتیک واقعی هستیم. مسائل مهمی در مورد کشتیرانی در دریای سیاه وجود دارد.»

این دیدار در حالی انجام می‌شود که جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر تشدید شده و آنکارا را بر آن داشت تا در ماه اوت پس از چندین حادثه مربوط به کشتی‌های با پرچم ترکیه، خواستار توقف حملات علیه کشتی‌ها شود.

از زمان آغاز درگیری روسیه و اوکراین، ترکیه به عنوان یک میانجی صلح، ضمن حفظ همکاری اقتصادی با مسکو و حمایت از کی‌یف، یک اقدام متعادل‌کننده ظریف را حفظ کرده است.

ترکیه در سال ۲۰۲۲ به ایجاد طرح غلات دریای سیاه برای صادرات دریایی ایمن غلات و کود از اوکراین کمک کرد و در سال ۲۰۲۵ میزبان سه دور مذاکرات صلح بین نمایندگان روسیه و اوکراین بود.