هشدار سازمان ملل نسبت به وخامت بحران آوارگی در غزه در آستانه فصل سرد

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین هشدار داد که آوارگی در باریکه غزه با تداوم سوق دادن فلسطینیان به سوی مناطق جغرافیایی کوچک‌تر توسط ارتش اشغالگر اسرائیل، همزمان با تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و هدف قرار دادن محل‌های اسکان آوارگان، به یک «کابوس شدید و مزمن» تبدیل شده است.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، صد‌ها هزار فلسطینی در باریکه غزه برای چهارمین سال متوالی، در سایه تداوم بحران آوارگی و نبود سرپناه مناسب و در شرایطی که چادر‌های فرسوده به اقامتگاه‌های اضطراری صد‌ها هزار خانواده تبدیل شده‌اند، با زمستانی دیگر و شرایط سخت انسانی روبه‌رو هستند؛ این در حالی است که نگرانی‌ها از تشدید رنج آنها به دلیل بارندگی، سرما و کاهش مناطق در دسترس برای ساکنان رو به افزایش است.

«آجیت سونگای»، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین، در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، گفت که بیشتر فلسطینیان وارد چهارمین سال آوارگی خود می‌شوند و چهارمین زمستان را در چادر‌های ناپایداری می‌گذرانند که در برابر باران مقاوم نیستند. این در حالی است که بمباران و تهدیدات امنیتی از سوی اسرائیل، همچنان آنها را تهدید می‌کند.

سونگای با تاکید بر ضرورت پایان دادن به این وضعیت ابراز امیدواری کرد که زمستان پیش‌رو آخرین زمستانی باشد که فلسطینیان ناچارند با این شرایط دست‌وپنجه نرم کنند.

وی خاطرنشان کرد که آوارگانی پیش از اعلام آتش‌بس مناطق خود را ترک کرده‌اند، به دلیل عدم امکان دسترسی به وسعت زیادی از مناطق واقع در پشت «خط زرد» و تداوم موج‌های مکرر آوارگی در داخل باریکه، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به خانه‌های خود ندارند.

کاهش مناطق در دسترس و گسترش کنترل نظامی

گزارش دفتر سازمان ملل تصریح کرد که ارتش اشغالگر همزمان با تخریب زیرساخت‌های باقی‌مانده و حمله به تجمع آوارگان، با گسترش استقرار نظامی خود به سمت غرب، همچنان به کاهش مناطق در دسترس برای فلسطینیان ادامه می‌دهد.

این دفتر هشدار داد که چنین رویه‌هایی نگرانی‌های جدی را پیرامون سوق دادن ساکنان به سمت کوچ اجباری و پاکسازی قومی برمی‌انگیزد.

بر اساس داده‌های این گزارش، اشغالگران اعلام کرده‌اند که قصد دارند وسعت استقرار نظامی خود را به حدود ۷۰ درصد از مساحت باریکه غزه برسانند، این در حالی است که مساحت مناطق تحت کنترل آنها از حدود ۵۳ درصد بر اساس توافق آتش‌بس، طی یک سال پس از آن به نزدیک ۶۳ درصد افزایش یافته است.

این دفتر یادآور شد که طی دو هفته گذشته، گسترش مناطق استقرار نظامیان اشغالگر را به سمت غرب در محله «الشجاعیه» و سایر نقاط شهر غزه و نیز در مناطق شرقی اردوگاه «البریدج»، شهر «دیر البلح» و اردوگاه «المغازی» در مرکز باریکه مستند کرده است.

اردوگاه‌های آوارگان در تیررس حملات اشغالگران

در همین راستا، گزارش مذکور حاکی از آن است که طی دوره گذشته دستکم دو حمله رژیم اشغالگر، اردوگاه‌های آوارگان را در محله الشجاعیه واقع در شرق شهر غزه هدف قرار داده و نیرو‌های اشغالگر همزمان از ربات‌های انفجاری برای تخریب معدود ساختمان‌های باقی‌مانده در این منطقه استفاده کرده‌اند.

این تحولات گویای ابعاد پیچیدگی‌هایی است که صد‌ها هزار آواره با آن دست به گریبانند و این افراد خود را در محاصره وسعت ویرانی‌ها و کاهش مناطق قابل سکونت می‌بینند، آن هم در شرایطی که محل‌های اقامت آوارگان نیز فاقد مؤلفه‌های حفاظتی و سکونت امن هستند و همزمان فصل سرما با خطرات ناشی از باران، برودت هوا و سیلاب‌ها فرا می‌رسد.

هشدار سازمان ملل در حالی مطرح می‌شود که پرونده بازگشت آوارگان به مناطق ویران‌شده‌شان همچنان به دلیل استمرار کنترل نظامی ارتش اشغالگر بر بخش‌های وسیعی از باریکه غزه معلق مانده است؛ موضوعی که بحران آوارگی را تشدید کرده و چادر‌های موقت را به واقعیت اجباری و ممتدی تبدیل نموده است که هیچ تضمین روشنی برای پایان آن وجود ندارد.