پرسپولیس صدر را ششدانگ کرد؛ نساجی جان نداشت

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد که این بازی با یروزی یک بر صفر میهمان همراه بود. محمدمهدی محبی (۵۹) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب نساجی:

امید امیری، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، محمد حسین‌زاده‌فرد، ایمان اکبری، یعقوب براجعه، امیرمسعود سرآبادانی، علیرضا آراسته، صادق آل بوصبیح، افشین صادقی و جواد آقایی‌پور.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، دانیال ایری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، مهدی محبی، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور.

شروع با سرعت بالا و افت با همان سرعت!

سوت آغاز مسابقه در حالی نواخته شد که نساجی مازندران مطابق انتظار سعی کرد با سرعت بالای هافبک و مهاجمان خود خلق موقعیت زودهنگام روی دروازه میهمان پایتخت نشین داشته باشد. آنها موقعیتی نصف و نیمه هم با آل بوصبیح و افشین صادقی ایجاد کردند، اما دفاع مستحکم پرسپولیس مانع از ان شد تا همان توپ تبدیل به ضد حمله‌ای خطرناک شده و پرسپولیس اولین موقعیت جدی را ایجاد کند. در دقیقه ۱۲ حرکت علی علیپور و محمد عمری باعث شد تا محمدمهدی محبی صاحب توپ شود و با پای چپ توپ را روانه دروازه امیریب کند، اما شوت او با اختلاف اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه نساجی که دیگر شور و حرارت دقایق ابتدایی مسابقه را نداشت سعی کرد با تجمع بیشتر در میانه میدان مانع از بازیسازی حریف شود که این امر را در ۴۵ دقیقه ابتدایی به خوبی نشان داد.

معمولی با یک گل خوب برای پرسپولیس!

نیمه دوم هم با ادامه تباش هافبک‌های نساجی و پرسپولیس ادامه داشت. نساجی سعی می‌کرد بیشتر خطا بگیرد تا آقایی پور و آراسته سانتر‌های بلند انجام دهند، اما نیازمند به خوبی از دروازه خروج می‌کرد تا هیچ یک تبدیل به گل نشود.

پرسپولیس هم سعی می‌کرد روی نبوغ بیفوما و پاس کاری او با محبی و پورعلی و لطیفی فر خلق موقعیت کند. استراتژی که در دقیقه ۵۹ بالاخره جواب داد و پرسپولیس در دقیقه ۵۹ با پاس مجید عیدی در داخل محوطه جریمه به محبی و ضربه کات دار دیدنی او توپ را به گوشه دروازه نساجی فرستاد تا اینگونه گل نواخته شود.

پس از این گل سعید دقیقی سعی کرد با تعویض هایش نساجی را از شکست نجات دهد. پرسپولیس هم تعویض هایش را در راستای حفظ میانه میدان کرد تا سه امتیاز مهم امروز را دشت کند.

میهمان تهرانی در دقیقه ۷۵ فرصت داشت گل دوم را بزند، اما تعلل محبی و علیپور مانع از این امر شد تا بازی با تک گل اقتصادی محبی برای پرسپولیس به پایان برسد.

نتیجه‌ای که پرسپولیس را ۲۳ امتیازی کرد تا همچنان در صدر جدول قرار بگیرد. نساجی هم با ۱۱ امتیاز در رتبه دوازدهم جا خوش کرد.