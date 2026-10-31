مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای آزمون مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی تا روز جمعه ۱۵ آبان خبر داد.

جوان آنلاین: دکتر عبدالرضا سیاره با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۹۵ هزار متقاضی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند، گفت: ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی از ۳ آبان‌ماه آغاز شده که تا به امروز ۹ آبان‌ماه ادامه دارد و مهلت ثبت‌نام تا روز جمعه ۱۵ آبان تمدید شده است.

به گزارش ایسنا، معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه اصلاحات و نیز فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، بتوانند تا روز جمعه ۱۵ آبان ماه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ثبت نام کنند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت نام شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند و لازم است هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت نام کرده و کدپیگیری دریافت کرده‌اند نیز درصورت لزوم، صرفاً تا روز جمعه ۱۵ آبان می‌توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶در صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.