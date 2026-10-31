معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

جوان آنلاین: در پایان دیدارد‌های رده بندی و فینال ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در قزاقستان، نفرات برتر اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم مشخص شدند.

احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ۲ طلایی کشتی آزاد ایران در ۴ وزن دوم این مسابقات بودند. دو طلای دیگر نیز از آن آمریکا و روسیه شد. زارع با این قهرمانی به چهارمین مدال طلای جهانی خود رسید.

در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم، ابداگیموف روس ۵ بر ۲ از سد آکماتالیف قرقیز گذشت و در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم نیز کایل دیک آمریکایی با شکست ۳ بر ۲ ژیوئف آذربایجانی برای پنجمین مرتبه صاحب مدال طلای جهان شد.

اسامی نفرات برتر ۴ وزن دوم این مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد محمدنژاد جوان (ایران) ۲- زائور اوگویف (روسیه) ۳- مارکوس بلیز (آمریکا) و کوانگ میونگ (کره شمالی)

وزن ۷۰ کیلوگرم:۱- ابراگیم ابراگیموف (روسیه) ۲- ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان) ۳- زین ردرفورد (آمریکا) و تولگا تومور اوچیر (مغولستان)

وزن ۸۶ کیلوگرم:۱- کایل دیک (آمریکا) ۲- آرسنی ژیوئف (آذربایجان) ۳- ولادیمیر گامکرلیدزه (گرجستان) و ابراگیم کادیف (روسیه)

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- عبدالله قربان اف (روسیه) ۳- وایات هندریکسن (آمریکا) و گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان)