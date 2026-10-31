جوان آنلاین: گاردین روز شنبه در مطلبی نوشت: «هیچ زمانی به اندازه اکنون، جهان به هم پیوسته نبوده است. آنچه درباره جنگ علیه ایران رخ داده، آنچه درباره یمن اتفاق افتاده، دونباس و جنگ اوکراین، غزه که هنوز هم خونین و بایر است و حتی بلوار‌های زیبای پاریس و میلان که اعتراضات در جریان است، یک رشته مشترک دارد؛ واقعیت اکنون این است که جنگ در هر کجا، صلح را در همه جا تهدید می‌کند.»

به گزارش ایسنا، گاردین در ادامه استدلال کرد: «در این عصر بزرگ عدم ​​همکاری و بی‌قانونی، لزوم حل یک بحران قبل از پرداختن به بحران دیگر، به ویژه در غیاب کامل رهبری روشن از سوی قدرت پیشرو جهان، منجر به فلج جمعی می‌شود. مداخله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هم ریشه در این عوامل دارد. در بحبوحه هرج‌ومرج، ویرانی و جنگ ناشی از رئیس‌جمهور دمدمی مزاج و غیراخلاقی ایالات متحده، کشور‌ها در حال بیدار شدن از خطرات طرد شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط آمریکا هستند.»

این روزنامه انگلیسی در ادامه با اشاره به تهدیدات آمریکا و قرار دادن رژیم صهیونیستی به عنوان اولویت اول خود، نوشت: «به همین ترتیب، برخی از قدرت‌های خاورمیانه در حال بیدار شدن از تهدید حاکمیت خود توسط سیستم آمریکایی هستند که دائما اولویت‌های اسرائیل را در اولویت قرار می‌دهد.»

گاردین با اشاره به ارتباط درگیری‌های جهان به یکدیگر تاکید کرد: «نمی‌توان یک مجموعه از درگیری‌ها را بدون در هم آمیختن آنها با یکدیگر درک کرد، و همین وابستگی متقابل است که هر مشکل را بسیار مسری، لایه لایه و دشوار برای حل و جهان را به حال خود رها می‌کند، گویی در یک زودپز در آستانه انفجار گرفتار شده است و در همین حال که ترامپ شعله‌های آتش جهان را شعله‌ورتر می‌کند، آیا دیپلماسی می‌تواند کنترل اوضاع را دوباره به دست بگیرد؟»