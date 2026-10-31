یمن: ادامه حملات عربستان علیه غیرنظامیان بیانگر ماهیت و اهداف این تجاوزات است

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری «العهد»، وزارت خارجه یمن در بیانیه خود تأکید کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان و شهادت و زخمی شدن ده‌ها زن و کودک در هر روز، حقیقت این تجاوزات و اهداف آن را آشکار می‌کند.

در این بیانیه آمده است: جامعه جهانی و کشور‌های تأثیرگذار منطقه‌ای، مسئول سکوت در برابر این جنایت‌های وحشیانه هستند و ما تأکید می‌کنیم که مماشات برخی‌ها با رژیم سعودی، باعث می‌شود که آنها نیز در جنایت سعودی شریک باشند.

در همین ارتباط، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله موشکی و هوایی به یمن انجام داده است، این حملات به اهداف و اماکن نظامی در استان‌های صنعا، الجوف، تعز، صعده، مأرب، ذمار، حجه، إب و لحج انجام شده است.

سریع گفت: با احتساب این حملات، شمار حملات عربستان به یمن به سه هزار و ۶۸۹ حمله هوایی و موشکی افزایش یافته است.