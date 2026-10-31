دارنده مدال طلای مسابقات کشتی آزاد قهرمان جهان در وزن ۶۱ کیلوگرم گفت: سال گذشته به زائور اوگویف باخته بودم و برخی‌ها اعتقاد داشتند که به مدال نقره قانع شده‌ام، اما امسال فقط طلا می‌خواستم.

جوان آنلاین: احمد محمدنژادجوان ملی‌پوش وزن ۶۱ کیلوگرم ایران که با شکست حریفانی از هند، آمریکا و قزاقستان به فینال این وزن در مسابقات قهرمانی جهان در آستانه رسیده بود، در مسابقه پایانی به مصاف زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه رفت.

جوان که سال گذشته و در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۵ در دیدار نهایی وزن ۶۱ کیلوگرم مغلوب قهرمان روسی شده بود، امروز در یک رقابت کاملا برتر برابر این حریف به برتری رسید و انتقام گرفت.

ستاره خراسانی کشتی ایران با نتیجه ۹ بر ۲ برابر زائور اوگویف به برتری رسید و نخستین مدال طلای ایران را در مسابقات جهانی ضرب کرد.

وی در حالی که از کشب مدال طلا بسیار خوشحال به نظر می‌رسید، در گفت‌وگویی کوتاه اظهار کرد: خداوند بزرگ را شکر می‌کنم که توانستم به مدال طلا برسم و پرچم مقدس کشورم را به اهتراز در بیاورم.

دارنده مدال طلای قهرمان جهان در وزن ۶۱ کیلوگرم ادامه داد: باید از مربیانم تشکر کنم که برای من زحمت کشیدند و باعث شدند که این اتفاق بزرگ رقم بخورد، خوشحالم که زحمات آنها و تلاش‌های من به بار نشست.

محمدنژادجوان خاطرنشان کرد: این مدال طلا را به تمام همشهری‌های خوبم و مردم عزیز ایران هدیه می‌کنم.

وی گفت: سال گذشته به زائور اوگویف باخته بودم و برخی‌ها اعتقاد داشتند که به مدال نقره قانع شده‌ام، اما این طور نبود، من روی ۲ اشتباه باخته بودم و زحمت کشیدم تا آن مدال نقره به طلا تبدل شود.