مقامات مصر امروز (شنبه) اعلام کردند در پی برخورد یک دستگاه کامیون با یک مینی‌بوس در بزرگراهی در «جیزه» واقع در جنوب قاهره، پایتخت این کشور، دست‌کم ۱۰ نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت مصر با بیان اینکه ۱۰ نفر از مجروحان در وضعیت ناپایداری به سر می‌برند و ۱۴ نفر دیگر دچار جراحات خفیف تا متوسط ​​شده‌اند، اعلام کرد با توجه به ادامه عملیات امدادی، این آمار همچنان اولیه است.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه افزود به بیمارستان‌های نزدیک محل حادثه و مناطق اطراف دستور داده شده است تا سطح آمادگی خود را افزایش دهند و منابع پزشکی را برای ارائه مراقبت‌های لازم به مجروحان بسیج کنند.

سازمان اورژانس مصر بلافاصله پس از دریافت گزارش وضعیت اضطراری، ۲۰ دستگاه آمبولانس به محل اعزام کرد و مجروحان را به بیمارستان‌های نزدیک انتقال داد.

رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سرعت غیرمجاز در شرایط هوای مه‌آلود ممکن است در وقوع این حادثه نقش داشته باشد.

حوادث جاده‌ای در مصر هر ساله جان هزاران نفر را می‌گیرد که اغلب ناشی از سرعت زیاد، تخلفات رانندگی و وضعیت نامناسب جاده‌هاست. در سال‌های اخیر، این کشور در حال بهسازی شبکه جاده‌ای خود بوده است تا جریان ترافیک را بهبود بخشد و ایمنی جاده‌ها را ارتقا دهد.