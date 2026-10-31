کد خبر: 1387661
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶
ورزش » ساير

برتری چلسی برابر یونایتد قعرنشین

3 تیم فوتبال چلسی در جریان هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستریونایتد را شکست داد.

 جوان آنلاین: در جریان هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی از ساعت ۱۶ در ورزشگاه استمفورد بریج میزبان منچستریونایتد بود که این دیدار با برتری ۲ بر صفر چلسی به پایان رسید.

برای چلسی در این دیدار مورگان راجرز در دقیقه ۵۰ و کول پالمر در دقیقه ۶۴ از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند.

چلسی در حالی به این پیروزی رسید که در دقیقه ۳۴، منچستریونایتد توسط متئوس کونیا به گل رسید، اما داور بعد از بررسی صحنه توسط VAR گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

لیساندرو مارتینس، مدافع منچستریونایتد در دقیقه ۶۳ بعد از دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

چلسی با این نتیجه ۱۶ امتیازی شد و در جایگاه چهارم جدول جای گرفت و منچستریونایتد هم با ۷ امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول قرار گرفت.

برچسب ها: تیم چلسی ، منچستریونایتد ، لیگ برتر انگلیس
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