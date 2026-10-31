کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «فاسدترین» رئیس‌جمهور این کشور خواند.

‌ جوان آنلاین: کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس با انتقاد از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «دونالد ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور در تاریخ کشور ماست. جایگزینی برای او وجود ندارد.»

مورفی گزارشی از خبرگزاری بلومبرگ را در این پست بازنشر کرده است که می‌گوید رئیس‌جمهور آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید نزدیک به ۲۹ هزار معامله اوراق بهادرانجام داده است که بیش از مجموع تمام اعضای کنگره (۲۲ هزار و ۲۰۰) است.

اظهارات مورفی درباره ترامپ در حالی مطرح شده است که رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل سیاست‌های خود، از جمله برپایی جنگ غیرقانونی و انتخابی علیه ایران و جنگ تجاری علیه شرکای واشنگتن با اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین علیه واردات کشورها، همچنین سیاست‌های ضد مهاجرتی خود با افت شدید محبوبیت مواجه بوده است.

همچنین تلاش او برای اعمال سیاست‌های خود بر وزارت دادگستری، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بحث‌برانگیز اعضای خانواده او و تمرکزش بر پروژه‌های ساختمانی در کاخ سفید به‌جای دغدغه‌های اقتصادی عمدتا ناشی از جنگ ایران در آستانه انتخابات این کشور بحث‌برانگیز شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه ترامپ از او خواسته‌اند بر رفع این نارضیاتی‌ها تمرکز کند، اما به نظر می‌رسد که او جز برخی فعالیت‌های تبلیغاتی در آستانه انتخابات، برنامه مشخصی ندارد.

جمهوری‌خواهان نگرانند این روند موقعیت دموکرات‌ها در ایالت‌هایی که به طور سنتی به‌جمهورخواهان رای می‌دهند را تقویت کند که در نهایت ممکن است بر کنترل دموکرات‌ها بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره بینجامد.