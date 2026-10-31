جوان آنلاین: شبکه المیادین از دخالت‌ها و نقش تخریبی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

به گزارش تسنیم، این رسانه از سلیمانیه گزارش داد که دخالت رژیم صهیونیستی، میانجیگری طرف‌های کُردی عراقی برای مذاکره درباره گروه‌های جدایی طلب ایرانی (تروریست‌های تجزیه طلب) را به شکست کشانده است.

این رسانه افزود که هدف رژیم صهیونیستی، کشاندن گروه‌های جدایی طلب به سمت گزینه نظامی (حملات تروریستی) است.

المیادین گزارش داد که رهبران کردی عراقی برای پیاده سازی سناریوی تجربه ترکیه با حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق تلاش می‌کنند.

این رسانه از وعده‌های رژیم صهیونیستی به گروه‌های جدایی طلب مبنی بر ادامه حمایت این رژیم و ایجاد منطقه حائل در برابر انصراف آنها از میانجیگری خبر داد.