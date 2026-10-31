سخنگوی دولت موقت افغانستان اعلام کرد که کابل برای کاهش تنش‌ها با پاکستان از تمامی مسیر‌های دیپلماتیک استفاده کرده، اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آوا، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان امروز شنبه در مصاحبه با رادیو حریت گفت که پاکستان آمادگی لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافات با کابل را ندارد.

به گزارش مهر، سخنگوی دولت موقت افغانستان در ادامه افزود که این کشور برای حل تنش‌ها با پاکستان از راه گفت‌و‌گو تلاش‌های نهایی خود را انجام داده، اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.

ذبیح الله مجاهد سپس گفت که پیام‌هایی میان کابل و اسلام‌آباد ردوبدل شده و کشور‌های میانجی نیز برای کاهش تنش‌ها تلاش کرده‌اند، اما این تلاش‌ها نتیجه بخش نبوده است.

مجاهد پافشاری پاکستان بر آنچه او «سیاست‌های نادرست» خواند را مانع حل تنش‌ها دانست.