وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه اظهار داشت که این کشور در حال بررسی امکان پیوستن به پیمان سه جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه سوری «الإخباریة»، «أسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه در پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان در جلسه‌ای درباره ارکان امنیت منطقه‌ای که در حاشیه بیست و دومین کنفرانس «گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۶» برگزار شد، گفت: بحث و بررسی‌هایی درباره ارزیابی عضویت سوریه در پیمان مکه در جریان است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند امنیت خود را جدا از امنیت بقیه کشور‌ها در نظر بگیرد، امنیت خلیج فارس بخشی از امنیت منطقه‌ای سوریه است.

وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه درباره روابط این کشور با ترکیه نیز گفت: روابط ما با ترکیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی متمایز و پیشرفته است، همکاری نظامی سوریه تنها محدود به ترکیه نیست و سوریه همکاری نظامی و امنیت با کشور‌های عربی نیز دارد.

پیمان سه جانبه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ (۷ اوت ۲۰۲۶) امضا شد، بر اساس مفاد اعلام‌شده، حمله مسلحانه خارجی به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود؛ سازوکاری که یادآور ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است، این پیمان همچنین بر همکاری صنایع دفاعی، انتقال فناوری و توسعه و تولید مشترک تاکید دارد.