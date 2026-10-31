مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه روسیه را متهم کرد که در جریان گفت‌و‌گو‌ها در نشست گروه- ۲۰، روایت‌های نادرستی درباره اوکراین بیان کرده است!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه روسیه را متهم کرد که در جریان گفت‌و‌گو‌ها پیرامون اوکراین در نشست گروه- ۲۰، روایت‌های نادرستی ارائه کرده است.

به گزارش مهر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در حال بحث درباره بحران‌های بزرگ ژئوپلیتیک، از جمله اوکراین بودیم و توانستیم در این خصوص مستقیما سرگئی لاوروف را به چالش بکشیم.

کایا کالاس، سپس ادعا کرد: البته، او دروغ‌های بسیاری مطرح کرد؛ روایت‌های نادرست فراوانی که ما نیز توانستیم بلافاصله آن‌ها را رد کنیم.

کالاس همچنین ادعای مسکو مبنی بر آمادگی برای مذاکره را زیر سوال برد و مدعی شد که اقدامات روسیه با مواضع اعلام شده اش در تضاد است.

وی در ادامه با اتخاذ موضعی روسیه هراسانه، خواستار تداوم فشار بر مسکو، به ویژه با هدف برقراری آتش بس در دریای سیاه شد و ادعا کرد که دولت‌های اروپایی همچنان متعهدند مانع عادی‌سازی حضور مسکو در مجامع بین‌المللی شوند!