نیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی در شرایطی با تساوی به پایان رسید که تیم قائمشهری نمایش بهتری نسبت به سرخپوشان تهرانی داشت.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های هفته یازدهم بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز شنبه تیم فوتبال نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان تیم پرسپولیس بود که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در شرایطی متفاوت به مصاف هم رفتند؛ تیم میزبان به دنبال گرفتن سه امتیاز و جدا شدن از انتهای جدول بود و تیم مهمان با همین سه امتیاز می‌توانست به صدر جدول برگردد.

سرخپوشان تهرانی که در این دیدار سفیدپوشان بودند با شکستی که هفته قبل برابر فولاد متحمل شدند موقعیت خود را در صدر جدول به خطر افتاده می‌دیدند به همین خاطر تلاش کردند خیلی زود به گل برسند، اما قرمزپوشان مازندران این اجازه را به آنها ندادند.

در دقایق ابتدایی تیم نساجی موقعیت بیشتری داشت و با گردش توپ در زمین پرسپولیس سعی در نزدیک شدن به دروازه این تیم داشت که در یک موقعیت نزدیک به باز کردن دروازه پیام نیازمند که مدافع سرخپوشان این فرصت را از آنها گرفت.

در مقابل پرسپولیس هم در دقیقه ۳۴ توسط علی علیپور از درون محوطه شش قدم موقعیت خطرناکی را روی دروازه نساجی ایجاد کرد و تا آستانه رسیدن به گل هم پیش رفت، اما دروازه بان نساجی این فرصت را از آنها گرفت.