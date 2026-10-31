کد خبر: 1387647
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر ترکیه: هماهنگی با مصر به ثبات شرق مدیترانه کمک می‌کند

3 سفیر ترکیه در مصر با تأکید بر اهمیت مشارکت راهبردی میان آنکارا و قاهره، از تمایل کشورش برای سفر عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر، به آنکارا در آینده نزدیک خبر داد.

 جوان آنلاین: به نقل از الیوم السابع، «صالح موتلو شن» سفیر ترکیه سفیر ترکیه در مراسم یکصدوسومین سالگرد اعلام جمهوری ترکیه در مراسمی در سفارت این کشور در قاهره اعلام کرد همکاری راهبردی میان دو کشور نقش مهمی در تأمین صلح، امنیت، ثبات و توسعه در منطقه شرق دریای مدیترانه ایفا می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور گفت مناسبات ترکیه و مصر محدود به تصمیم‌های سیاسی مقطعی نیست، بلکه بر منافع مشترک و پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی با قدمتی حدود ۱۲۰۰ سال استوار است.

این مراسم شامگاه پنجشنبه در محل اقامت سفیر در منطقه جیزه و با حضور جمعی از مقام‌ها و شخصیت‌های مختلف برگزار شد.

موتلو شن با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به روابط دوجانبه تصریح کرد هماهنگی میان آنکارا و قاهره سرمایه‌گذاری برای آینده روابط دو کشور و مسئولیتی برخاسته از پیوند‌های تاریخی و الزامات شرایط کنونی منطقه است.

وی همچنین از گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و نظامی دو کشور خبر داد و اعلام کرد از سال ۲۰۲۲ تاکنون دست‌کم ۵۰ واحد تولیدی جدید ترکیه در مصر راه‌اندازی شده است.

به گفته سفیر ترکیه، شرکت‌های این کشور تاکنون برای حدود ۱۰۰ هزار شهروند مصری فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات تجاری دوجانبه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹ میلیارد دلار برسد.

موتلو شن همچنین از چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دفاعی میان دو کشور و حرکت به سمت تولید مشترک تجهیزات دفاعی در دهه آینده خبر داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترکیه و مصر در سال‌های اخیر روند گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کرده‌اند و همکاری در شرق مدیترانه از محور‌های مهم تعاملات راهبردی دو کشور به شمار می‌رود.

برچسب ها: ترکیه ، مصر ، عبدالفتاح السیسی
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