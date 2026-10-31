رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب این محور‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، مقرر شده است از ساعت ۱۶ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، ممنوع شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در ادامه، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

بر اساس گزارش پلیس، این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن شرایط تردد در این محور‌ها ادامه خواهد داشت.