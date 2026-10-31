فرماندار ویژه شهرستان شهریار از شناسایی و جمع‌آوری ۶ هزار انشعاب غیرمجاز و بیش از ۲۰ کیلومتر شبکه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و بر ضرورت تشدید نظارت‌ها، برخورد قانونی با متخلفان و مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی با نزدیک شدن به فصل سرد سال تأکید کرد.

جوان آنلاین: سجاد برنجی روز شنبه در جریان بازدید به همراه مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از اداره گاز، با اشاره به اهمیت مدیریت ناترازی انرژی اظهار کرد: با توجه به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید، مدیریت مصرف و همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط پیش‌رو ضرورتی جدی است.

وی اصلاح الگوی مصرف را مهم‌ترین راهکار مدیریت ناترازی انرژی دانست و افزود: بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد و شهروندان با رعایت نکات ساده‌ای همچون تنظیم دمای منازل در محدوده ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از پوشش مناسب و پرهیز از مصرف بی‌رویه می‌توانند نقش مؤثری در پایداری تأمین گاز ایفا کنند.

شناسایی ۶ هزار انشعاب غیرمجاز گاز در شهریار؛ برخورد با متخلفان تشدید می‌شود

فرماندار ویژه شهرستان شهریار با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی ادامه داد: رسانه‌ها، ائمه جمعه، شورا‌های اسلامی، دهیاران، شهرداران و سایر ظرفیت‌های مردمی باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف مشارکت کنند.

برنجی با تأکید بر برخورد قاطع و بدون تبعیض با انشعابات غیرمجاز و مصادیق مصرف غیرمتعارف گاز تصریح کرد: همان‌گونه که خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه برای مدیریت مصرف انرژی همکاری می‌کنند، انتظار می‌رود با افرادی که با استفاده غیرمجاز از منابع عمومی موجب هدررفت انرژی می‌شوند نیز برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

وی با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه انرژی گفت: تاکنون بیش از ۲۰ کیلومتر شبکه غیرمجاز و نزدیک به ۶ هزار انشعاب غیرمجاز در شهرستان شناسایی و جمع‌آوری شده که این اقدامات حاصل تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و باید با جدیت ادامه یابد.

فرماندار ویژه شهرستان شهریار همچنین خواستار مشارکت نیروی انتظامی، شورا‌های اسلامی، دهیاران، شهرداران و مجموعه بسیج در شناسایی و مقابله با تخلفات مرتبط با مصرف غیرمجاز انرژی شد و افزود: صیانت از منابع عمومی و مقابله با هدررفت انرژی نیازمند نظارت مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی موظف به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی در زمینه کاهش مصرف انرژی هستند و در صورت تخلف، مدیران مربوطه مطابق ضوابط از طریق مراجع نظارتی و دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

برنجی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعامل با واحد‌های تولیدی و صنعتی تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست مشترک اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با اداره گاز برای بررسی راهکار‌های مدیریت مصرف، آموزش و کاهش محدودیت‌های احتمالی در بخش تولید شد.

در این بازدید، فرماندار ویژه شهرستان شهریار و دادستان عمومی و انقلاب ضمن بررسی بخش‌های مختلف اداره گاز، در نشستی با مسئولان و رؤسای ادارات گاز شهر‌های شهرستان، آخرین وضعیت تأمین و توزیع گاز، برنامه‌های مدیریت مصرف و اقدامات مقابله با ناترازی انرژی را بررسی کردند.

همچنین در جریان این بازدید، بر توسعه سامانه فوریت‌های گاز در غرب استان تهران، تقویت روند شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، افزایش نظارت بر مصرف دستگاه‌های اجرایی و تقویت همکاری مدیریت شهری و دهیاری‌ها تأکید شد.