رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به برپایی تظاهرات گسترده ضد اسرائیلی در تایلند، نسبت به گسترش روزافزون اعتراضات ضد جنبش‌های صهیونیستی در این کشور هشدار دادند.

جوان آنلاین: بیش از ۲۰ سازمان محلی در تایلند امروز شنبه در جزیره پوکت تظاهراتی را در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در این کشور و فعالیت مؤسسات مرتبط با جنبش صهیونیستی «حباد» برگزار می کنند. رسانه های رژیم صهیونیستی با اشاره به این اعتراضات، از نگرانی‌ فزاینده تل آویو نسبت به گسترش دامنه اعتراضات خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون عبری گزارش داد که فعالان حدود ۲۰ سازمان در حال آماده‌سازی برای برگزاری تظاهراتی گسترده علیه رژیم صهیونیستی و جنبش «حباد» در جزیره پوکت هستند. پیش‌بینی می‌شود ده ها هزار نفر در این تجمع شرکت کنند.

این شبکه توضیح داد که تظاهرات مذکور در پارک «ساوان هین» در شهر پوکت برگزار شود.

به گزارش این شبکه، از جمله چهره‌هایی که انتظار می‌رود در این تظاهرات شرکت کنند، «سندی لیمثونگکول» است که از شخصیت های برجسته در عرصه سیاسی تایلند و یکی از رهبران پیشین جنبش اعتراضی «پیراهن‌زردها» است.

همچنین یکی از رهبران اعتراضات به نام «سایتچول نوچات» خواستار اخراج عناصر مرتبط با جنبش «حباد» از تایلند و ریشه‌کن کردن شبکه صهیونیستی از این کشور شده است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، برگزارکنندگان اعتراضات تاکید کرده اند که عناصر مرتبط با اسرائیل و جنبش «حباد» در تایلند فعالیت‌های تجاری غیرقانونی انجام می‌دهند و دارایی‌ها و اموال این کشور را تصاحب می‌کنند.

این شبکه همچنین اشاره کرد که تاکنون گزارشی درباره تهدیدهای امنیتی جدید و مشخص منتشر نشده و پلیس تایلند نیز پیش از برگزاری تظاهرات، تدابیر امنیتی فوق‌العاده‌ای اتخاذ نکرده است.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نیز گزارش داد که بانکوک، پایتخت تایلند، و جزیره پوکت طی ماه‌های اخیر شاهد اعتراضاتی علیه اسرائیل بوده‌اند.

این روزنامه افزود که در تایلند انتقادهای گسترده‌ای از رفتار گردشگران و بازرگانان اسرائیلی به دلیل نقض قوانین محلی مطرح می‌شود.

در سپتامبر گذشته نیز جزیره پوکت شاهد اعتراضاتی در نزدیکی یکی از مراکز جنبش «حباد» بود که در پی آن، یک ضیافت تلمودی که قرار بود با حضور صدها اسرائیلی برگزار شود، به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شد.

جنبش «حباد» که با نام «حباد لوباوویچ» نیز شناخته می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های یهودی حسیدیِ افراطی در جهان به شمار می‌رود. این جنبش در اواخر قرن هجدهم، در سال ۱۷۸۸، به دست خاخام «شنئور زلمان ملادی» در منطقه‌ای تأسیس شد که امروزه بخشی از بلاروس است.

این جنبش نام «لوباوویچ» را از شهری به همین نام گرفته است؛ شهری که به‌عنوان مرکز آن انتخاب شد. پس از آن، رهبری جنبش به لتونی و سپس لهستان منتقل شد و سرانجام در سال ۱۹۴۰ به محله بروکلین در شهر نیویورک آمریکا انتقال یافت و امروزه مقر اصلی آن در این شهر قرار دارد.

«حباد» سرواژه سه واژه عبری به معنای «خرد، فهم و دانش» است. این جنبش خود را «فلسفه، جنبش و سازمان» معرفی می‌کند و مدعی است که برای تأمین نیازهای معنوی و مادی یهودیان در سراسر جهان و تقویت پیوند آنان با باورها و آیین‌های یهودی فعالیت می‌کند.