کد خبر: 1387628
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
جامعه » اخبار كلی
زاکانی:

مشارکت مردمی و مدیریت جهادی می‌تواند بن‌بست‌های کشور را بشکند

ی شهردار تهران در اختتامیه نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد مدیریت محلات، از فعالیت ۲۱ قرارگاه تخصصی و طراحی ۵۲ رویداد سالانه برای توسعه مشارکت مردمی و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

جوان آنلاین: مراسم اختتامیه نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد مدیریت محلات شهر تهران با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با استناد به قرآن کریم، ویژگی‌های مومنان مورد محبت پروردگار را برشمرد و اظهار کرد: محبت متقابل به خدا، خضوع و خاکساری در برابر مؤمنان و خدمت به مردم، عزت و ایستادگی در برابر کافران، مجاهدت و قیام همه‌جانبه و پایداری در صحنه و خالی‌نکردن میدان، چارچوب فعالیت اجتماعی است.

وی افزود: ترامپ و نظام سلطه به دلیل ایستادگی ملت ایران و تدبیر رهبری، منکوب و تحقیر شده‌اند؛ تا جایی که نشانه‌های فرسایش و سراشیبی سقوط آمریکا در تحلیل سران قدرت‌های جهانی نمایان است. در مسیر تحول‌خواهی نباید گرفتار روزمرگی شد، بلکه باید با غلبه بر تنبلی‌ها و استقامت در میدان، میراث عظیم انقلاب اسلامی را حفظ کرد.

شهردار تهران با اشاره به تجربه پنج‌ساله مدیریت تهران خاطرنشان کرد: اداره کلان‌شهر تهران بر پایه قواعد بنیادین استوار شد که مهم‌ترین آن «مدیریت مشارکتی» و مشارکت با مردم به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب است. بر این مبنا، ساماندهی محلی با محوریت مسجد و پیوند با مدرسه، خانه و خانواده طراحی شد تا بستر رقابت سازنده، هویت‌بخشی و استعدادیابی فراهم آید.

سرای محله به قرارگاه محله تبدیل شد و خانه‌ها نقش مغزافزاری و هماهنگی را بر عهده گرفتند

وی تصریح کرد: سرای محله به قرارگاه محله تبدیل شد و هیئت‌امنای محلات شکل گرفت. ذیل این ساختار، ۱۶ خانه تخصصی نقش مغزافزار و هماهنگی را بر عهده گرفتند و کانون‌های جهادی در مساجد متولد شدند. این کانون‌ها بر مبنای الگوهای خودتوسعه‌یابنده پس از رسیدن به سقفی معین تکثیر می‌شوند و شبکه گسترده‌ای از مشارکت را پوشش می‌دهند.

زاکانی با اشاره به تعریف ۵۲ رویداد در ۵۲ هفته سال گفت: کانون‌های جهادی مساجد از کف محله با هم رقابت می‌کنند و برگزیدگان به سطوح ناحیه، منطقه و شهر می‌رسند. این سازوکار علاوه بر شناسایی نخبگان و گوهرهای انسانی، بستری برای سنجش ملموس شاخص‌ها و کاهش آسیب‌هایی چون اعتیاد، طلاق و فقر فراهم می‌آورد.

شهردار تهران با اشاره به وظایف مدیریت شهری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یادآور شد: برای تحقق این اهداف، ۲۱ قرارگاه تخصصی فعال شده که قرارگاه سوم به‌طور ویژه بر ساماندهی محلی و کانون‌های جهادی متمرکز است تا خدمات به‌صورت عینی در زندگی مردم دیده شود.

وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی از مدیران محلات اظهار کرد: برای پر کردن خلأ ارتباطی میان مناطق و سراهای محله، استقرار «عنصر مسئول و رابط در تمامی نواحی» با مصوبه شورای اداری شهرداری تصویب و ابلاغ خواهد شد. همچنین زیرساخت‌های همکاری با دستگاه‌های دولتی و بانک شهر جهت ثبت فعالیت‌ها در حال مهیا شدن است.

هنر خادمان مدیریت شهری در تهران این است که انحصارطلب نباشند

زاکانی تبدیل فعالیت‌ها به برنامه‌ای عملیاتی در جنگ اقتصادی را ضروری دانست و تأکید کرد: جامعه در یک دسته‌بندی به چند طیف از سینه‌چاکان و حامیان تا بی‌تفاوت‌ها، منتقدان و معاندان تقسیم می‌شود. هنر خادمان مدیریت شهری این است که انحصارطلب نباشند و برای تک‌تک این طیف‌ها کار و جایگاه تعریف کنند تا ظرفیت‌ها احیا شود.

شهردار تهران با رد دیدگاه‌های گذشته مبنی بر گران‌کردن پایتخت برای کاهش ترافیک گفت: هنر مدیریت جهادی، ارزان‌سازی زیست شهروندان و تثبیت قیمت اقلام اساسی است؛ الگویی که امروز در کشور فراگیر شده است. بن‌بست‌های جامعه با حضور پای‌کار مردم شکسته می‌شود.

زاکانی در پایان با اشاره به موفقیت پویش «من شهردارم» و رشد مشارکت مردم از ۳۵۳ هزار نفر به بیش از دو میلیون شهروند خاطرنشان کرد: این رخداد بزرگ محصول تلاش فعالان محلی است و امید می‌رود با هم‌افزایی، این شبکه عظیم مردمی پایه‌گذار ساخت«ایران قوی» باشد.

برچسب ها: زاکانی ، شهرداری تهران ، جنگ ایران و آمریکا
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